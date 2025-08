Eva Alina Hočevar do naslova evropske prvakinje do 23 let

Slovenska kajakaška reprezentanca se je v Solkanu razveselila prve kolajne na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Zanjo je poskrbela kajakašica Eva Alina Hočevar, ki je bila najboljša v finalu do 23 let. V finalu sta veslala še Lan Tominc med kajakaši do 23 let in Tjaš Velikonja v mladinski konkurenci kajakašev.

Eva Alina Hočevar tudi na Soči nadaljuje z odličnimi nastopi v sezoni 2025. Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane je namreč osvojila naslov evropske prvakinje v konkurenci kajakašic do 23 let. Za novo kolajno zlatega leska je poskrbela z odlično vožnjo brez napak, najbližjo zasledovalko Lucio Pistoni iz Italije pa je prehitela za 1,85 sekunde. Bron si je priveslala Čehinja Lucie Nesnidalova, ki je zaostala za dve sekundi in desetinko.

Eva Alina Hočevar FOTO: Kajakaška zveza Slovenije icon-expand

To je za Evo Alino Hočevar tretja zlata kolajna na evropskih prvenstvih tekmovalk do 23 let. Lani je bila najboljša v kanuju, leta 2022 pa v kajakaškem krosu. Za ljubljansko tekmovalko je odlična sezona. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane, ki je v začetku julija potekal v Franciji, je osvojila naslov svetovne prvakinje do 23 let v kajaku, v kanuju pa je bila tretja. V letošnji sezoni pa je dvakrat stala tudi na odru za zmagovalke na tekmah svetovnega pokala. V Španiji je bila v posamičnem kajakaškem krosu tretja, v kanuju pa je v Pragi zasedla drugo mesto. Le eno mesto je od uvrstitve v finale kajakašic do 23 let ločilo Saro Belingar, ki je s polfinalnim nastopom opravila brez kazenskih sekund, napredovanje pa se ji je izmuznilo za 27 stotink, tako da je bila na koncu 13. Naja Pinterič je osvojila 23. mesto.

Lan Tominc FOTO: Kajakaška zveza Slovenije icon-expand