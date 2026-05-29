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Eva Alina Hočevar v Tacnu rešuje slovensko čast

Ljubljana, 29. 05. 2026 15.17 pred 26 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
STA
Kajaške kvalifikacije v Tacnu

Uvodna tekma svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah se za Slovence ni začela najbolj spodbudno. Izmed šestih predstavnikov v kajakaških kvalifikacijah se je skozi šivankino uho v finale najboljših 12 uvrstila le Eva Alina Hočevar, ki je dosegla 12. čas.

Za najhitrejšo Francozinjo Camille Prigent je Eva Alina Hočevar zaostala tri sekunde in 22 stotink, po slabem začetku je spodnji del proge odvozila odlično in zaostanek celo zmanjšala, kar ji daje lep obet za finalno vožnjo, ki se bo začela ob 16.15.

"Že hitro sem storila napako, udarila vratca, poleg tega pa še izgubila dve do tri sekunde. Na vmesnem času sem bila pet ali šest sekund zadaj. To sem tudi slišala, tako da sem vedela, da moram v spodnjem delu dati vse od sebe, spustiti, da čoln gre. Uspelo mi je, zdaj pa moram upati, da se mi v finalu napaka ne ponovi," je bila po kvalifikacijah zadovoljna Hočevar.

Eva Terčelj je bila na prvi resnejši tekmi po vrnitvi po nosečnosti 16., z dvema kazenskima sekundama je zaostala pet sekund in 87 stotink, Lea Novak je bila s 54 kazenskimi sekundami 40.

Moški del kajakaške ekipe v finalu ne bo imel svojega člana, na zahtevni progi je bil še najboljši Martin Srabotnik, ki je z dvema kazenskima sekundama zasedel 15. mesto. Lan Tominc je bil s štirimi dodatnimi sekundami 18., Petru Kauzerju pa se je vožnja povsem podrla. S 54 kazenskimi sekundami je v kvalifikacijah zasedel 50. mesto in bil po koncu vožnje povsem razjarjen.

Kajaške kvalifikacije v Tacnu
Kajaške kvalifikacije v Tacnu
FOTO: Luka Kotnik

"Na pol proge so vratca pod vodo," je vpil svojemu trenerju in očetu Petru Kauzerju starejšemu, potem pa potreboval nekaj časa, da se je umiril. "Spet bo izpadlo, da se samo jaz pritožujem, ampak ni tako, veliko nas je. Nekatera vratca so bila že na tako zahrbtni progi, kot je tacenska, prenizko. Ne poznam razloga, mogoče je za to krivo sonce, ki je zrahljalo vrvi. Ne bi krivil nikogar, ampak postavljavec, ki je domačin in progo pozna, bi moral upoštevati nekatere zakonitosti," se je pritoževal Kauzer in priznal, da se v Tacnu zadnja leta muči.

"Nekoč sem tu zelo užival, zdaj ne. Nekoč sem se mučil v Pragi, užival tu, zdaj je obratno. Ker vem, da je že nekaj let tako, se zaradi tega ne obremenjujem preveč. Vem, da me ta neuspeh ne bo vrgel iz tira, komaj čakam naslednji teden, da v Pragi spet dobim boljše občutke. So pa to tekme, ki služijo kot priprava na svetovno prvenstvo, na katerega želim priti z občutki, kot sem jih imel lani pred prvenstvom v Penrithu, da bom spet v igri za odličja. Mi je pa žal zaradi navijačev," je dejal Kauzer.

tacen svetovni pokal kajak peter kauzer eva alina hočevar
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Anion6anion
29. 05. 2026 16.29
Čast je rešila njena teta Maruša Babnik ki je zdaj postlanka v dz
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