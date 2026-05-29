Eva Alina Hočevar v Tacnu rešuje slovensko čast

Za najhitrejšo Francozinjo Camille Prigent je Eva Alina Hočevar zaostala tri sekunde in 22 stotink, po slabem začetku je spodnji del proge odvozila odlično in zaostanek celo zmanjšala, kar ji daje lep obet za finalno vožnjo, ki se bo začela ob 16.15.

"Že hitro sem storila napako, udarila vratca, poleg tega pa še izgubila dve do tri sekunde. Na vmesnem času sem bila pet ali šest sekund zadaj. To sem tudi slišala, tako da sem vedela, da moram v spodnjem delu dati vse od sebe, spustiti, da čoln gre. Uspelo mi je, zdaj pa moram upati, da se mi v finalu napaka ne ponovi," je bila po kvalifikacijah zadovoljna Hočevar.

Eva Terčelj je bila na prvi resnejši tekmi po vrnitvi po nosečnosti 16., z dvema kazenskima sekundama je zaostala pet sekund in 87 stotink, Lea Novak je bila s 54 kazenskimi sekundami 40.

Moški del kajakaške ekipe v finalu ne bo imel svojega člana, na zahtevni progi je bil še najboljši Martin Srabotnik, ki je z dvema kazenskima sekundama zasedel 15. mesto. Lan Tominc je bil s štirimi dodatnimi sekundami 18., Petru Kauzerju pa se je vožnja povsem podrla. S 54 kazenskimi sekundami je v kvalifikacijah zasedel 50. mesto in bil po koncu vožnje povsem razjarjen.