Kajakaši s tremi finalisti

Kvalifikacije kajakašev na evropskem prvenstvu v slalomu v Tacnu so uspešno opravili trije slovenski tekmovalci. Med najboljših 12 in s tem v finale so se uvrstili Eva Terčelj, ki je zabeležila šesti čas, Peter Kauzer je bil z enim dotikom sedmi, za prijetno presenečenje pa je poskrbel mladi Žiga Lin Hočevar. Hočevar je zbral štiri kazenske sekunde in se v finale uvrstil z devetim časom kvalifikacij.