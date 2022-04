Eva Terčelj zmagovalka v Tacnu, še pet slovenskih kolajn

Svetovna prvakinja iz leta 2019 Eva Terčelj je suvereno opravila z močno konkurenco kajakašic in se veselila zmage. V cilju je bila kar pet sekund in 28 stotink hitrejša od najbližje zmagovalke Italijanke Stefanie Horn. Na tretje mesto je priveslala Nemka Elena Lilik. V finalu sta veslali še dve Slovenki, Eva Alina Hočevar je bila peta, Ajda Novak pa deveta. Na drugo mesto v konkurenci kajakašev se je uvrstil Peter Kauzer, ki je na progi naredil napako, ki mu je prinesla dve sekundi pribitka. Za sekundo in 24 stotink je zaostal za Italijanom Giovannijem de Gennarom, ki je v Tacnu na tekmi evropskega pokala zmagal že lani. Tretji je bil Avstrijec Mario Leitner, izmed slovenskih kajakašev pa so se med najboljšo deseterico uvrstili še Martin Srabotnik, ki je bil četrti, Vid Kuder Marušič kot sedmi, Tine Kancler kot osmi in Ulan Valant kot deseti. V konkurenci kanuistov je Benjamin Savšek prevladoval tako v kvalifikacijah kot v polfinalu, a se mu je nato finalna vožnja precej ponesrečila, tako da je bil na koncu šesti. Tako kot med kajakaši je tudi v kanuju slavil isti tekmovalec kot lani, Hrvat Matija Marinić. Drugi je bil Italijan Paolo Ceccon, tretji pa Luka Božič. V kanuističnem finalu je Anže Berčič tekmovanje končal na petem mestu, Žiga Lin Hočevar je bil deveti, Nejc Polenčič pa deseti.

Zmaga med kanuistkami je tokrat odšla v Brazilijo, saj se je na finalni progi najbolje znašla Ana Satila. Ta je bila kljub dvema kazenskima sekundama štiri sekunde hitrejša od Elene Lilik, medtem ko je na tretje mesto priveslala Eva Alina Hočevar. V finalu je bila Alja Kozorog šesta, Naja Pinterič pa deveta. Hočevarjeva se je na zmagovalne stopničke uvrstila tudi v ekstremnem slalomu, ki bo leta 2024 prvič na olimpijskih igrah. Bila je druga. Na zmagovalnem odru ekstremnega slaloma je bila najvišje Brazilka Ana Satila, tretje mesto pa je pripadlo Ajdi Novak.

V moški konkurenci ekstremnega slaloma je zmaga prav tako odšla v Brazilijo, in sicer v roke Pedra Goncalvesa. Drugo in tretje mesto sta osvojila Avstrijca Felix Oschmautz in Mario Leitner, Marko Petek pa je bil četrti.

Tretja in četrta izbirna tekma bosta na sporedu prihodnji konec tedna v italijanski Ivrei. V reprezentanco so na podlagi lanskih uspehov že uvrščeni Benjamin Savšek, Eva Terčelj in Peter Kauzer.