Evans kot prvi v tej sezoni ugnal Đokovića

Daniel Evans je po dveh urah presenetil in premagal zmagovalca tega turnirja iz let 2013 in 2015. Evans, sicer 33. igralec lestvice ATP, je tako končal niz zmag srbskega zvezdnika, ki je imel do danes letos razmerje zmag in porazov 10:0, osvojil je tudi odprto prvenstvo Avstralije.

Đoković je po porazu priznal, da je odigral enega najslabših dvobojev v daljšem časovnem obdobju. "Če sem pošten, je bilo tole nekaj najslabšega, kar sem pokazal na igrišču v zadnjih letih. Počutil sem se zelo slabo, nič ni delovalo. Ne bom odnesel veliko pozitivnega s te tekme, a to je šport in to moram sprejeti," je dejal Đoković, ki je med drugim naredil tudi 45 neizsiljenih napak.

Kljub slabšemu začetku dvoboja je imel Đoković po 3:0 v drugem nizu še možnosti, da stvari postavi na pričakovano mesto, toda tekmecu je dovolil izenačenje na 3:3, pri izidu 5:5 pa je srbski igralec naredil dvojno napako in omogočil Britancu, da je prišel do prestižne zmage.