Evans prevzel vodstvo na Hrvaškem

A razlike so majhne, saj prva dva loči le 2,8 sekunde, tudi tretji, Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), pa ima manj kot deset sekund zaostanka. Kot so sporočili iz Toyotine ekipe, je imel Sebastien Ogierna poti do prve hitrostne preizkušnje manjšo prometno nesrečo, v kateri ni bil nihče poškodovan, pa tudi dirkalnik je ostal vozen.