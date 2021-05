Evans zmagovalec relija na Portugalskem

Valižan Elfyn Evans je brez večjih težav zadržal prednost in brez pretiranega tveganja (v zadnji hitrostni preizkušnji je bil peti) prišel do skupne zmage na reliju, Sordo je na koncu zaostal 28 sekund, Sebastien Ogierpa že minuto in 23 sekund. V seštevku sezone je Ogier še obdržal prvo mesto, a se mu je Evans močno približal. Francoz ima na prvem mestu 79 točk, drugi Evans pa 77.