Evans se je z novo zmago utrdil v skupni razvrstitvi

Za najhitrejšo trojico je bil četrti Finec Sami Pajari (Toyota), peti pa še en voznik japonske tovarne Takamoto Katsuta ; Japonec je bil četrti, a je na zadnji hitrostni preizkušnji prevrnil svoj dirkalnik. Gledalci so mu pomagali, da ga je spet postavil na kolesa in vendarle končal na petem mestu. Evans se je v vodstvo prebil v petek, ko je dotlej vodilni Ott Tänak zaostal zaradi tehničnih težav na svojem Hyundaiu. Valižan nato vodstva ni več spustil iz rok. Povsem brez težav ni šlo, nekajkrat je moral menjati pnevmatike, a so se s podobnimi težavami na slabih cestah v Keniji ukvarjali tudi njegovi tekmeci.

Še več težav je sicer imel Thierry Neuville; Belgijec je v petek dobil kazenski pribitek, ker je po menjavi menjalnika prepozno zapustil servisni prostor, pozneje pa si je prislužil dodatne časovne kazni, tako da višje kot do tretjega mesta ni mogel.

Razlike so bile na koncu precejšnje, zmagovalec je Estonca premagal za minuto in devet sekund, Neuville pa je zaostal tri minute in 32 sekund. "Hvala vsem v Keniji za topel sprejem in velika zahvala ekipi, opravili so odlično delo. Vesel sem, da sem del te Toyotine zgodbe," je za prireditelje relija dejal zmagovalec.



Z zmago na kenijskem reliju je Evans postal šele tretji Britanec, ki mu je to uspelo, pred njim sta na eni najzahtevnejših dirk v koledarju SP slavila Colin McRae in Richard Burns.



Toyota je na tej dirki dosegla še peto zmago, odkar se je klasična preizkušnja vrnila na koledar SP leta 2021. Hyundai pa je prvič imel na odru za zmagovalce dva predstavnika. Naslednja dirka za SP bo reli na Kanarskih otokih konec aprila.



Izidi:

1. Elfyn Evans/Scott Martin (VBr/Toyota) 4:20:03,8

2. Ott Tänak/Martin Järveoja (Est/Hyundai) + 1:09,9

3. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Bel/Hyundai) 3:32,0

4. Sami Pajari/Marko Salminen (Fin/Toyota) 7:18,7

5. Gregoire Munster/Louis Louka (LUk/Bel/Ford) 11:35,3

6. Gus Greensmith/Jonas Andersson (VBr/Šve/Škoda) 14:11,6

...

SP skupno:

- dirkači:

1. Elfyn Evans/Scott Martin (VBr/Toyota) 88

2. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Bel/Hyundai) 52

3. Ott Tänak/Martin Järveoja (Est/Hyundai) 49

4. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Jap/Irs/Toyota) 35

5. Sébastien Ogier/Vincent Landais (Fra/Toyota) 33

6. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Fra/Hyundai) 31

...

- konstruktorji:

1. Toyota 158

2. Hyundai 122

3. M Sport Ford 43