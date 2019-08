Evenepoel 'dirkal za Lambrechta' in Belgiji prinesel evropsko zlato

"Ne morem verjeti, kaj se mi dogaja. Zmaga v San Sebastianu, zdaj zlata kolajna na mojem prvem evropskem prvenstvu v članski kategoriji," je solzami v očeh dejal Evenepoel, ki kar ni mogel prenehati jokati. Razlog za to tiči v smrti njegovega rojaka in prijatelja Bjorga Lambrechta , ki se je v ponedeljek smrtno ponesrečil na dirki po Poljski.

'Danes bom dirkal za Bjorga'

"Pred začetkom sem rekel moštvenim kolegom. Danes bom dirkal za Bjorga in sem zanj tudi zmagal. Zmaga gre tako v nebesa," je s pogledom v nebo razlagal Belgijec. Pred moško dirko so se v vožnji na čas na isti progi merili tudi ženske, dekleta do 23 let in fantje do 23 let.

Pri ženskah je zmagala Nizozemka Ellen van Dijk pred Liso Kleinin rojakinjo Lucindo Brand, pri mlajših članicah se je zlate kolajne veselila Nemka Hanna Ludwig, pri mlajših članih pa sta dvojno zmago Danski privozila Hohan Price-Pejtersen in Mikkel Bjerg. Od Slovencev je v četrtek kolesaril le Nik Čemažar, v konkurenci do 23 let je z zaostankom minute in 53 sekund zasedel 27. mesto.