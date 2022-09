Evenepoel dobil etapo in je vse bližje slavju

Enric Mas je v ciljnem sprintu v zadnjih 100 m izgubil dve sekundi ter v primerjavi z Belgijcem še dodatne štiri bonifikacijske, s čimer je njegov zaostanek pred zadnjima dvema zahtevnejšima etapama bržčas nedosegljive 2:07 minute. Tretji je v seštevku ostal še en domačin, najstnik Juan Ayuso (UAE Team Emirates), ki pa zaostaja 5:14 minute. Edini preostali Slovenec na dirki Jan Polanc (UAE Team Emirates) je danes zasedel 22. mesto z 2:33 minute za Remcom Evenepoelom . V skupnem seštevku je ostal 12., zaostanek pa se je povišal na 19:03 minute. Primož Roglič je po padcu v 16. etapi pred 17. odstopil zaradi številnih odrgnin. V etapi je od začetka pobegnilo kar 41 kolesarjev, ki so si obetali boj za zmago, a je v ozadju predvsem po napadu Portugalca Joaa Almeide (UAE Team Emirates) glavnina pospešila in razliko ohranjala na zmerni ravni. Na zadnjem vzponu, ki ni bil preveč zahteven (13,5 km/5 %), je nekajkrat pospešil tudi vodilni na dirki Evenepoel, a se na dokaj položnem klancu sprva ni znebil najbližjih tekmecev. Poskušali so tudi ostali, a z izjemo Masa nihče ni naredil razlike. Španec je namreč kilometer pred koncem pospešil, držal se ga je Evenepoel, v ospredju pa je vztrajal le še zadnji od ubežnikov Gesink, ki je bil zelo blizu etapni zmagi, a sta Rogličevega moštvenega kolega trenutno najboljša na letošnji Vuelti ujela vsega 200 m pred ciljem in ga nato v sprintu tudi prehitela.

Za 22-letnega Evenepoela je bila to 35. zmaga v karieri, druga letos na Vuelti ter že 13. v letu 2022. Med drugim je aktualni zmagovalec preizkušnje Liege-Bastogne-Liege. "To je nova kljukica v mojem življenju. Šlo je za zahtevno etapo s hitrim dirkanjem do in na zadnjem vzponu. Etapa je bila zahtevna, a ostali smo mirni. Največ sem se na tej dirki naučil prav glede mirnosti. Tudi v zaključku današnje etape mi je to pomagalo, ko smo bili še okoli 15 sekund stran od Gesinka," je po etapi sprva dejal Evenepoel. "Pozimi sem veliko delal na sprintih po zahtevnih treningih, kar se je obrestovalo. Nisem si obetal etapne zmage, saj je bil naš cilj, da ubežniki vzamejo bonifikacijske sekunde. Ampak potem so mi dejali, naj grem z Enricom, kasneje pa sem si dejal, da se moram potruditi za etapno zmago. Dobiti etapo v rdeči majici je res izjemno," je razmišljal nekdanji belgijski nogometni reprezentant selekcije do 17 let.

Tudi sam se po opravljenih 18 etapah strinja, da je blizu uspehu na Vuelti. "Ni še konec, ena zahtevna etapa še prihaja. Vem, da me bodo napadali, ampak mislim, da bo lažje nadzorovati dirko, saj imam zelo dobre noge. To je dober znak za zadnje tri dni," je še zaključil.

V petek bo na sporedu 19. etapa v okolici Talavera de la Reine (138,3 km). Gre za krajšo etapo z dvema daljšima vzponoma, s katerima bodo kolesarji opravili 42 km pred ciljem. Zato ni pričakovati večjih razlik med najboljšimi.

Izidi, 18. etapa (Trujillo – Alto del Piornal, 192 km):

1. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl) 4:45:17

2. Enric Mas (Špa/Movistar) + 0:02

3. Robert Gesink (Niz/Jumbo-Visma) isti čas

4. Jai Hindley (Avs/Bora-Hansgrohe) 0:13

5. Thymen Arensman (Niz/Team DSM) isti čas

6. Thibaut Pinot (Fra/Groupama-FDJ)

7. Ben O'Connor (Avs/AG2R Citroen)

8. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates)

9. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana Qazaqstan)

10. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates)

...

22. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 2:33

...

- skupno (18/21):

1. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl) 69:59:12

2. Enric Mas (Špa/Movistar) + 2:07

3. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates) 5:14

4. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana Qazaqstan) 5:56

5. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 6:49

6. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) 7:14

7. Thymen Arensman (Niz/Team DSM) 8:09

8. Ben O'Connor (Avs/AG2R Citroen) 9:34

9. Rigoberto Uran (Kol/EF Education-EasyPost) 9:56

10. Jai Hindley (Avs/Bora-Hansgrohe) 12:03

11. Louis Meintjes (JA/Intermarche-Wanty-Gobert) 13:53

12. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 19:03

...