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Evropa po dveh dneh vodi pred preostalim svetom s 7:5

London, 27. 09. 2026 08.03 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Laver cup

Ekipa Evrope po dveh dneh teniškega Laverjevega pokala v Londonu vodi pred preostalim svetom s 7:5. Po prvem dnevu je Evropa vodila s 3:1, preostali svet pa se je v soboto sprva bolje odrezal in izenačil. Dvoboj dvojic z zmago Casperja Ruuda in Alexandra Zvereva je stari celini znova prinesel vodstvo z dvema točkama razlike.

Casper Ruud in Alexander Zverev sta tako premagala Kazahstanca Alexandra Bublika in Američana Brandona Nakashimo s 6:4, 7:6 (7) za vodstvo s 7:5. Svet je pred tem v soboto zmagal v prvih dveh dvobojih. Najprej je Američan Learner Tien premagal Italijana Flavia Cobollija, nato je Avstralec Alex de Minaur priredil veliko presenečenje in premagal Zvereva. Letošnji zmagovalec Roland Garrosa in odprtega prvenstva ZDA je vodil s 6:2, 5:3, a je De Minaur na koncu zmagal.

Alexander Zverev in Casper Ruud.
Alexander Zverev in Casper Ruud.
FOTO: AP

V poznem večernem programu sta sledili dve evropski slavji. Najprej je Španec Carlos Alcaraz v dramatičnem dvoboju premagal Američana Taylorja Fritza. Alcaraz je v podaljšani igri tretjega niza rešil dve zaključni žogici. Nato je slavila še dvojica Zverev/Ruud.

Prvi dan tekmovanja je vsak dvoboj vreden eno točko, drugi dan pa je bila zmaga vredna dve točki. Sklepni del turnirja se bo začel z dvobojem dvojic, sledili bodo trije posamični dvoboji, vsak vreden tri točke. Pokal bo osvojila ekipa, ki bo prva zbrala 13 točk.

Dogodek je sprožil Švicar Roger Federer, ime pokalu pa je dal legendarni avstralski teniški igralec Rod Laver. Do danes je bilo organiziranih osem izdaj, od katerih jih je Evropa dobila pet.

Izidi, Laverjev pokal, drugi dan:

- Evropa – preostali svet 7:5

Flavio Cobolli (Ita) – Learner Tien (ZDA) 3:6, 6:2, 7:10;
Alexander Zverev (Nem) – Alex De Minaur (Avs) 6:2, 6:7 (5), 9:11;
Carlos Alcaraz (Špa) – Taylor Fritz (ZDA) 6:3, 4:6, 13:11;
Casper Ruud/Alexander Zverev (Nor/Nem) – Aleksander Bublik/Brandon Nakashima (Kaz/ZDA) 6:4, 7:6 (7);

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