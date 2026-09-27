Evropa po dveh dneh vodi pred preostalim svetom s 7:5

Casper Ruud in Alexander Zverev sta tako premagala Kazahstanca Alexandra Bublika in Američana Brandona Nakashimo s 6:4, 7:6 (7) za vodstvo s 7:5. Svet je pred tem v soboto zmagal v prvih dveh dvobojih. Najprej je Američan Learner Tien premagal Italijana Flavia Cobollija , nato je Avstralec Alex de Minaur priredil veliko presenečenje in premagal Zvereva. Letošnji zmagovalec Roland Garrosa in odprtega prvenstva ZDA je vodil s 6:2, 5:3, a je De Minaur na koncu zmagal.

V poznem večernem programu sta sledili dve evropski slavji. Najprej je Španec Carlos Alcaraz v dramatičnem dvoboju premagal Američana Taylorja Fritza. Alcaraz je v podaljšani igri tretjega niza rešil dve zaključni žogici. Nato je slavila še dvojica Zverev/Ruud.

Prvi dan tekmovanja je vsak dvoboj vreden eno točko, drugi dan pa je bila zmaga vredna dve točki. Sklepni del turnirja se bo začel z dvobojem dvojic, sledili bodo trije posamični dvoboji, vsak vreden tri točke. Pokal bo osvojila ekipa, ki bo prva zbrala 13 točk.

Dogodek je sprožil Švicar Roger Federer, ime pokalu pa je dal legendarni avstralski teniški igralec Rod Laver. Do danes je bilo organiziranih osem izdaj, od katerih jih je Evropa dobila pet.