Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Evropa po prvem dnevu vodi s tremi točkami prednosti

New York, 27. 09. 2025 08.42 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Evropa je po prvem dnevu Ryderjevega pokala v golfu, ki poteka v Farmingdalu blizu New Yorka, v dvoboju z ZDA povedla s 5,5:2,5. Kljub ogorčenju domačih navijačev in navzočnosti ameriškega predsednika Donalda Trumpa so Evropejci, ki so v tekmovanju zmagali pred dvema letoma v Rimu, prevladovali.

Junak mastersa in vodilni evropski igralec, Severni Irec Rory McIlroy, na katerega je še posebej merila ognjevita newyorška množica, je zgrešil putt za zmago na 18. luknji ob sončnem zahodu, njegov partner v dvojcu, Irec Shan Lowry, pa je priznal neodločen izid Samu Burnsu in Patricku Cantlayju.

Tudi Američan in prvi igralec sveta Scottie Scheffler je v prvem od treh tekmovalnih dni doživel dva težka poraza, zjutraj z Russellom Henleyjem in nato popoldne z J.J. Spaunom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Justin Rose je v sodelovanju s Tommyjem Fleetwoodom pod pritiskom na 18. luknji zadel putt za birdie, kar je angleškemu paru omogočilo, da je ohranil tesno prednost in prehitel Brysona DeChambeauja in Bena Griffina.

Predsednik Donald Trump, navdušen ljubitelj golfa, se je sredi dopoldneva pojavil na prizorišču, ko so ZDA zaostajale s 3:0, nato je domača ekipa dosegla prvo zmago.

Evropa je na dobri poti do prve zmage na ameriških tleh po letu 2012 in "čudežu iz Medine". Po treh tekmovalnih dneh Evropejci potrebujejo 14 točk od 28, da obdržijo pokal, medtem ko ZDA merijo na 14,5 točke, da ga ponovno osvojijo.

golf ryderjev pokal
Naslednji članek

Reli za slovo legende

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256