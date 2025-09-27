Evropa po prvem dnevu vodi s tremi točkami prednosti

Tudi Američan in prvi igralec sveta Scottie Scheffler je v prvem od treh tekmovalnih dni doživel dva težka poraza, zjutraj z Russellom Henleyjem in nato popoldne z J.J. Spaunom .

Junak mastersa in vodilni evropski igralec, Severni Irec Rory McIlroy , na katerega je še posebej merila ognjevita newyorška množica, je zgrešil putt za zmago na 18. luknji ob sončnem zahodu, njegov partner v dvojcu, Irec Shan Lowry , pa je priznal neodločen izid Samu Burnsu in Patricku Cantlayju .

Justin Rose je v sodelovanju s Tommyjem Fleetwoodom pod pritiskom na 18. luknji zadel putt za birdie, kar je angleškemu paru omogočilo, da je ohranil tesno prednost in prehitel Brysona DeChambeauja in Bena Griffina.

Predsednik Donald Trump, navdušen ljubitelj golfa, se je sredi dopoldneva pojavil na prizorišču, ko so ZDA zaostajale s 3:0, nato je domača ekipa dosegla prvo zmago.

Evropa je na dobri poti do prve zmage na ameriških tleh po letu 2012 in "čudežu iz Medine". Po treh tekmovalnih dneh Evropejci potrebujejo 14 točk od 28, da obdržijo pokal, medtem ko ZDA merijo na 14,5 točke, da ga ponovno osvojijo.