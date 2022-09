Evropa proti ekipi sveta povedla z 8:4

Federer se je v solzah poslovil od tenisa v petek pozno zvečer, ko sta 20-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam in njegovega partnerja v igri dvojic Nadala, sicer Federerjevega največjega rivala, premagala Tiafoe in Sock. Enainštiridesetletni zvezdnik je sredi tega meseca napovedal, da se bo po Laverjevem pokalu upokojil zaradi težav s kolenom, zaradi katerih je bil na stranskem tiru od Wimbledona leta 2021. "Vedeli smo, da bo to čustveno slovo za Rogerja, vendar nas je trenutek vse prevzel. Mislim, da bi se vsi strinjali, da je bil to eden najlepših trenutkov, kar jih je kdo doživel na teniškem igrišču," je dejal Đoković. "To so mešana čustva. Žalost, ker eden največjih športnikov vseh časov zapušča šport, a po drugi strani ga vidim zadovoljnega s tem, kako se je vse skupaj izteklo. Bil sem zelo hvaležen in privilegiran, da sem bil priča temu," je še dejal Đoković. Federerjeve težave s telesno pripravljenostjo so pomenile, da je lahko odigral samo en dvoboj dvojic, zato je bil Berrettini vpoklican v ekipo Evrope, da bi zamenjal švicarsko legendo po zadnjem dejanju njegove neverjetne kariere.

Federer pa je tudi kot "upokojenec" pokazal, da njegova strast do tenisa verjetno ne bo kmalu zbledela, ko je sedel ob igrišču, da bi izkazal svojo podporo Berrettiniju, kljub zaključku njegovega čustvenega finala po polnoči. Pred tem je spodbujal tudi Đokovića.