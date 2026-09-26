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Evropa v Laverjevem pokalu vodi proti reprezentanci sveta s 3:1

London, 26. 09. 2026 07.52 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Laver cup

Po prvem dnevu teniškega Laverjevega pokala v londonski dvorani O2 Arena ekipa Evrope vodi proti ekipi sveta s 3:1. Prvi dan tekmovanja vsaka zmaga prinaša po eno točko. Drugi dan zmaga doda dve točki, zadnji dan v nedeljo pa bo vredna tri točke. Končni zmagovalec bo ekipa, ki bo prva dosegla 13 točk.

Evropa je povedla z 1:0, ko je Norvežan Casper Ruud premagal Argentinca Francisca Cerundola s 6:7 (4), 6:4, 10:8. Ekipa sveta je odgovorila in izenačila na 1:1 po zmagi Američana Brandona Nakashime nad Čehom Jakubom Menšikom s 6:1, 3:6, 10:7.

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Do konca petkovega uvodnega dne si je Evropa zagotovila vodstvo s 3:1. Španec Rafael Jodar je pozno zvečer prepričljivo premagal Kazahstanca Aleksandra Bublika s 6:2, 6:3, nato pa je evropska dvojica v sestavi Carlos Alcaraz in Menšik premagala Bublika in Taylorja Fritza s 6:4 in 6:4.

Izidi, Laverjev pokal, prvi dan:

- Evropa - svet 3:1

Casper Ruud - Francisco Cerundolo 6:7 (4), 6:4, 10:8;
Jakub Menšik - Brandon Nakashima 1:6, 6:3, 7:10;
Rafael Jodar - Aleksander Bublik 6:2, 6:3;
Carlos Alcaraz/Jakub Menšik - Aleksander Bublik/Taylor Fritz 6:4, 6:4.

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