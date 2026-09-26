Evropa v Laverjevem pokalu vodi proti reprezentanci sveta s 3:1

Po prvem dnevu teniškega Laverjevega pokala v londonski dvorani O2 Arena ekipa Evrope vodi proti ekipi sveta s 3:1. Prvi dan tekmovanja vsaka zmaga prinaša po eno točko. Drugi dan zmaga doda dve točki, zadnji dan v nedeljo pa bo vredna tri točke. Končni zmagovalec bo ekipa, ki bo prva dosegla 13 točk.