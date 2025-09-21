Svetli način
Evropejci povsem zatajili na drugem dnevu Laverjevega pokala

San Francisco, 21. 09. 2025 11.24 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , S.V.
Na osmem teniškem Laverjevem pokalu, ki poteka v San Franciscu, je po drugem dnevu v tradicionalnem obračunu med Evropo in svetom evropska zasedba zapravila začetno prednost. Mednarodna selekcija zdaj vodi z 9:3.

Po prvem dnevu je Evropa vodila s 3:1 - Norvežan Casper Ruud je premagal Američana Reillyja Opelko, Čeh Jakub Menšik pa Alexa Michelsena. Edino točko prvega dne za svetovno selekcijo je priboril mladi Brazilec Joao Fonseca, potem ko je premagal Italijana Flavia Cobollija. Zadnji dvoboj dneva sta med dvojicami dobila Španec Carlos Alcaraz in Menšik.

Alex de Minaur
Alex de Minaur FOTO: AP

A sobotno nadaljevanje je prineslo preobrat, čeprav sta za Evropo nastopila njena najboljša predstavnika. Najprej je klonil Nemec Alexander Zverev, ki ga je osmi igralec sveta Alex de Minaur premagal s 6:1, 6:4. Zaradi sistema tekmovanja, ki za zmago prinaša prvi dan eno točko, drugi dan dve, zadnji pa tri, je bil izid že izenačen na 3:3.

Nato je sledil še en evropski poraz, ko je klonil tudi prvi igralec sveta Alcaraz. S 3:6 in 2:6 je moral priznati premoč Taylorju Fritzu, kar je pomenilo zaostanek evropske zasedbe, ta pa se je še poglobil po naslednjem dvoboju.

Taylor Fritz in Carlos Alcaraz
Taylor Fritz in Carlos Alcaraz FOTO: AP

Holger Rune je namreč izgubil z Argentincem Franciscom Cerundolom s 3:6, 6:7 (5). V zadnjem dvoboju dneva sta med dvojicami izgubila tudi Rune in Ruud. De Minaur in Michelsen sta bila boljša s 6:3, 6:4.

Takšen razplet pomeni, da bo morala evropska reprezentanca dobiti vse štiri dvoboje zadnjega dne, da bi naredila še en preobrat in zmagala. Svetovni selekciji pa bosta zadoščali že dve zmagi, saj zadnji dan vsaka prinaša po tri točk, zmaga pa ekipa, ki prva pride do 13 točk.

Evropa je doslej dobila pet od sedmih obračunov na tekmovanju, ki se je začelo leta 2017. Vmes je leta 2020 odpadlo zaradi pandemije.

