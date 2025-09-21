Evropejci povsem zatajili na drugem dnevu Laverjevega pokala

Po prvem dnevu je Evropa vodila s 3:1 - Norvežan Casper Ruud je premagal Američana Reillyja Opelko , Čeh Jakub Menšik pa Alexa Michelsena . Edino točko prvega dne za svetovno selekcijo je priboril mladi Brazilec Joao Fonseca , potem ko je premagal Italijana Flavia Cobollija . Zadnji dvoboj dneva sta med dvojicami dobila Španec Carlos Alcaraz in Menšik.

A sobotno nadaljevanje je prineslo preobrat, čeprav sta za Evropo nastopila njena najboljša predstavnika. Najprej je klonil Nemec Alexander Zverev, ki ga je osmi igralec sveta Alex de Minaur premagal s 6:1, 6:4. Zaradi sistema tekmovanja, ki za zmago prinaša prvi dan eno točko, drugi dan dve, zadnji pa tri, je bil izid že izenačen na 3:3.

Nato je sledil še en evropski poraz, ko je klonil tudi prvi igralec sveta Alcaraz. S 3:6 in 2:6 je moral priznati premoč Taylorju Fritzu, kar je pomenilo zaostanek evropske zasedbe, ta pa se je še poglobil po naslednjem dvoboju.