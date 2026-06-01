Evropska liga v odbojki na Kanalu A in VOYO

V evropski ligi bo štela vsaka zmaga, saj bodo naša dekleta najprej lovila uvrstitev v polfinale, zatem pa še prestižno zmago, ki jih lahko popelje v elitno Ligo narodov, v kateri nastopa najboljših 18 reprezentanc sveta. Slovenke na svetovni lestvici trenutno zasedajo 20. mesto, od zgodovinske uvrstitve v VNL pa jih loči le dobrih 10 točk.

Na evropski lestvici Slovenke najdemo na 13. mestu, v evropski ligi pa poleg naših deklet med favoritinje za zmago v konkurenci 26 reprezentanc veljajo še Romunke, Švedinje, Španke, Madžarke, Slovakinje in Hrvatice. Islandčanke, ki bodo 12. junija v Ljubljani prve nasprotnice Slovenk, v razvrstitvi zasedajo 37. mesto, Latvijke, s katerimi se bodo varovanke Alessandra Oreficeja merile 14. junija, pa so na 29. mestu. Slovenke si spodrsljaja proti omenjenim tekmicam ne bodo smele privoščiti, zato bo imela podpora s tribun še večji pomen.

Bliža se še en odbojkarski spektakel – elitna Liga narodov, ki jo bomo med 24. in 28. junijem spremljali v dvorani Stožice. Bodite del spektakla na Kanalu A in VOYO ali podprite našo ekipo s tribun. Karte so že v prodaji. Slovenski odbojkarji se bodo pomerili s kar štirimi reprezentancami s svetovnega vrha, kar je zagotovilo, da si bodo ljubitelji športa lahko ogledali obračune na najvišji ravni.

