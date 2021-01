Evropska podprvakinja še naprej v dresu Krimovk

Oceane Sercien Ugolin je nepogrešljiv člen ekipe trenerja LjubljančankUroša Bregarja in eden od adutov, kadar gre na tekmah za nohte. Kot piše na uradni klubski spletni strani, se je soigralkam pridružila konec poletja. V Ligi prvakinj je bila natančna 4,5-krat na tekmo, v slovenskem prvenstvu je na petih tekmah dosegla 13 golov. Poleg srbske krožne napadalke Dragane Cvijić, ki je bila prva okrepitev kluba v prihodnji sezoni, in podaljšanja sodelovanja s Sercien Ugolinovo pa so prvi januarski dnevi, kot piše na uradni spletni strani kluba, prinesli še eno spremembo. Po sporazumnem dogovoru bo Ana Kojić svojo kariero nadaljevala v Turčiji. Desnokrilna srbska rokometašica je dobila priložnost na štirih domačih tekmah, petkrat je zadela tudi v Ligi prvakinj. "Ljubljana je pravi kraj, kjer se lahko razvijem v še boljšo in kakovostnejšo igralko. Tu sem si želela nadaljevati svojo pot in vesela sem, da je bila želja obojestranska. Še naprej se bom trudila za razvoj in rast. So še elementi igre, ki bi jih želela okrepiti in nadgraditi. Tukaj se počutim dobro in vesela sem, da ostajam vsaj še eno sezono,"je ob podaljšanju pogodbe za uradno spletno stran kluba dejala Francozinja Oceane Sercien Ugolin.