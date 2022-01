Evropska podprvakinja šokirala športni svet: Zlorabila me je oseba, ki bi ji morala najbolj zaupati

"Po 25 letih molka sem pripravljena deliti z javnostjo najtemačnejše stvari iz svojega življenja. Po hudem boju same s seboj sem se odločila spregovoriti o temi, ki ni zaznamovala samo mojega življenja, ampak tudi življenje moje mlajše sestre in mame, s katerima na žalost v tem trenutku nisem v stiku," je ob uvodu v še bolj boleče nadaljevanje pretresljive življenjske zgodbe dejala uspešna madžarska plavalka Liliana Szilagy, ki je na EP 2016 osvojila srebrno medaljo na 200 metrov prsno.

"Zlorabil me je človek, ki bi mi moral nuditi največjo oporo, razumevanje in ljubezen. Moj oče je oseba, ki me je dolga leta fizično in psihično zlorabljala. Užival je v svojih umazanijah, sprevrženih dejanjih, tudi spolno se je izživljal nad menoj ... Bil je nepredvidljiv, užival je v izkazovanju moči nad šibkejšimi, dolgo časa sem bila pripravljena storiti vse za njegovo ljubezen in sprejemanje. Bila sem še otrok, nemočen otrok, ki se ne zaveda, kaj vse bo to prineslo v prihodnosti. Živela sem v popolni iluziji, da je povsem normalno, da oče pred tvojimi očmi brutalno pretepe mamo. In to samo zato, ker mu ni bilo všeč, kaj je rekla oziroma storila," je nadaljevala Szilagyjeva, ki je trpela ponižanja in maltretiranja tudi zaradi športnih rezultatov.