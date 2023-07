Evropska pot: Krimovke najprej na Poljsko

Rokometašice Krima Mercatorja so že pred dnevi dobile svoje tekmice za skupinski del EHF Lige prvakinj 2023/24. Ljubljančanke bodo pot v svoji 29. zaporedni sezoni med evropsko rokometno smetano začele v skupini B. Prvi preizkus jih čaka 9. ali 10. septembra. Ples kroglic je Krimovkam v novi sezoni dodelil igranje v skupini B z danskim Esbjergom, francoskim Metzom, norveškim Vipersom (aktualnim evropskim prvakom), romunskim Rapidom, madžarskim FTC-jem, poljskim Lubinom in danskim Ikastom. Najboljše rokometašice bodo novo evropsko sezono odprle s tekmami prvega kroga, ki bodo na sporedu 9. in 10. septembra. "Dobili smo tekmice za novo sezono EHF Lige prvakinj in zdi se mi, da bo ta še zahtevnejša, kot je bila pretekla, saj bosta del nje še tretja ekipa danskega in madžarskega državnega prvenstva. V skupini imamo tri ekipe, ki so igrale na zaključnem turnirju najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Poznamo jih, kar verjamem, da nam bo pomagalo. Imamo jasen cilj in prepričan sem, da bomo konkurenčni," je svoje misli za uradno klubsko spletno stran strnil glavni strateg Ljubljančank Dragan Adžić.