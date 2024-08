Evropska slalomska naslova za brata in sestro Hočevar

Eva Alina Hočevar je z naslovom evropske prvakinje dopolnila letošnjo zbirko odličij z največjih tekmovanj še s posamičnim zlatom v konkurenci mlajših članic. Že v soboto se je veselila brona v kajaku, na julijskem svetovnem prvenstvu do 23 let pa je osvojila srebro v kajaku in bron v kanuju. Že maja je na članskem evropskem prvenstvu v Ljubljani postala ekipna evropska prvakinja med kajakašicami in dodala ekipno srebrno kolajno v kanuju.