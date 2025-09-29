Evropski golfisti ubranili naslov v Ryderjevem pokalu

Evropejci so si v prvih dveh dneh in igrah foursome in fourball priigrali zajetno prednost z 11,5:4,5, po odstopu Viktorja Hovlanda zaradi poškodbe in posledične delitve točk v posamičnih obračunih pa prišli do 12:5. Tako so za ubranitev naslova potrebovali le še dve točki. Zanji pa so se morali potruditi, ameriški igralci so ob glasnem in za evropske tekmece precej negostoljubnem občinstvu prišli do bistvenega zmanjšanja zaostanka.

Štiri dvoboje pred koncem je bilo le še 13,5:10,5 za Evropo, pri ZDA pa sta bila po 17. in 16. luknji v prednosti Russell Henley in Ben Griffin proti Shanu Lowryju oziroma Rasmusu Hojgaardu, Collin Morikawa in Sam Burns pa sta bila po 15. in 14. luknji izenačena s svojima evropskima nasprotnikoma Tyrrellom Hattonom in Robertom MacIntyrejem.

Tako želeno polovico točke pa je nato s patom s približno dveh metrov na zadnji luknji Evropi priigral Lowry in izid povišal na nedosegljivih 14:11. "Tako zelo sem srečen, da sem lahko doživel takšne stvari v tem športu. Neverjetno. Ryderjev pokal mi pomeni vse, tako da sem si rekel, da imam priložnost narediti najbolj 'kul' stvar na svetu in svoji ekipi zagotoviti zmago. Ne morem verjeti, da je šla žogica v luknjo. To je bilo najtežjih nekaj ur v mojem življenju," je s cmokom v grlu organizatorjem povedal Irec.