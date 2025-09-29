Evropski golfisti ubranili naslov v Ryderjevem pokalu

Svetli način
29. 09. 2025 06.40

STA , M.J.
Evropska reprezentanca v golfu je ubranila naslov na 45. Ryderjevem pokalu, ki ga je letos gostilo igrišče Bethpage Black v New Yorku. Končni izid je bil 15:13.

Evropejci so si v prvih dveh dneh in igrah foursome in fourball priigrali zajetno prednost z 11,5:4,5, po odstopu Viktorja Hovlanda zaradi poškodbe in posledične delitve točk v posamičnih obračunih pa prišli do 12:5. Tako so za ubranitev naslova potrebovali le še dve točki. Zanji pa so se morali potruditi, ameriški igralci so ob glasnem in za evropske tekmece precej negostoljubnem občinstvu prišli do bistvenega zmanjšanja zaostanka.

Štiri dvoboje pred koncem je bilo le še 13,5:10,5 za Evropo, pri ZDA pa sta bila po 17. in 16. luknji v prednosti Russell Henley in Ben Griffin proti Shanu Lowryju oziroma Rasmusu Hojgaardu, Collin Morikawa in Sam Burns pa sta bila po 15. in 14. luknji izenačena s svojima evropskima nasprotnikoma Tyrrellom Hattonom in Robertom MacIntyrejem.

Tako želeno polovico točke pa je nato s patom s približno dveh metrov na zadnji luknji Evropi priigral Lowry in izid povišal na nedosegljivih 14:11. "Tako zelo sem srečen, da sem lahko doživel takšne stvari v tem športu. Neverjetno. Ryderjev pokal mi pomeni vse, tako da sem si rekel, da imam priložnost narediti najbolj 'kul' stvar na svetu in svoji ekipi zagotoviti zmago. Ne morem verjeti, da je šla žogica v luknjo. To je bilo najtežjih nekaj ur v mojem življenju," je s cmokom v grlu organizatorjem povedal Irec.

FOTO: AP

Evropski igralci so prvi po 13 letih, ki jim je uspelo zmagati v gosteh. Pred tem je to uspelo prav Evropi, ki je leta 2012 nadoknadila zaostanek 4:10 in se na igrišču Medinah Country Club vpisala v zgodovino s tako imenovanim Čudežem v Medini.

Tokrat so za evropsko ekipo igrali Rory McIlroy (Severna Irska), ki je v Ryderjevem pokalu slavil šestič v osmih nastopih, Robert MacIntyre (Škotska), Tommy Fleetwood, Justin Rose, Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton (vsi Anglija), Shane Lowry (Irska), Sepp Straka (Avstrija), Ludvig Aberg (Švedska), Viktor Hovland (Norveška), Jon Rahm (Španija) in Rasmus Hojgaard (Danska).

Za pred turnirjem favorizirane ZDA, ki skupno v zmagah še vedno vodijo s 27:16, pa so igrali Scottie Scheffler, J.J. Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English, Bryson DeChambeau, Justin Thomas, Collin Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantlay in Sam Burns.

Sistem tekmovanja je match-play oziroma igra na luknje. V treh dneh so odigrali 28 partij: v petek in soboto sta bili na sporedu igri foursome in fourball, v nedeljo dvoboji ena na ena. Pri igri foursome nastopa osem igralcev za vsako ekipo. Igralca istega moštva izmenično udarjata žogico, pri fourballu, kjer so prav tako v igri štiri točke, pa vsak igralec igra s svojo žogico, šteje pa le najboljši rezultat para.

Branilec naslova je za zmago potreboval 14 točk, izzivalec pa bi moral za prevzem naslova zbrati 14,5 točke.

