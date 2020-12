Trebanjci slavijo drugo evropsko zmago

Rokometaši Trima so zaradi okužbe z novim koronavirusom v svojem ali taboru tekmecev danes igrali šele drugo tekmo v tem tekmovanju. Pred tem so morali prestaviti že tri tekme v skupinskem delu evropske lige (proti Rhein-Neckar Löwnu, Kaddetnu Schaffhausnu in Gudmeju), na edinem dvoboju do danes pa so v gosteh premagali Tatabanyo. Tokrat so v ljubljanski dvorani Tivoli gostili ekipo iz Severne Makedonije in na koncu zanesljivo zmagali. Zasedba iz Severne Makedonije je doslej odigrala tri tekme v skupini D. Na tekmi proti Kaddetnu Schaffhausnu se je razšla z nedoločenim izidom 25:25, proti Gudmeju je izgubila z 29:30, proti Rhein-Neckar Löwnu pa z 20:28. V večjem delu prvega polčasa si nobena ekipa ni priigrala večje prednosti. Domači so nekajkrat vodili za dva gola (4:2, 7:5), a so jih gostje vselej ujeli. Potem je v 28. minuti kazalo, da se bodo Trebanjci odlepili, saj so po dveh golihÖzgurja Saraka in enemLuke Florjančiča prvič prišli do večjega naskoka (12:8). Niso pa ga znali zadržati, Pelister je hitro prišel le na 11:12, ob polčasu pa je nato Trimo vendarle imel dva gola prednosti.

V nadaljevanju je bil scenarij podoben. Nekaj časa sta bili ekipi skupaj, domačim je uspelo zadržati gol ali dva prednosti, a se dolgo niso mogli odlepiti. Potem pa so spet prišle dobre minute. Od 20:19 soAnže Dobovičnik, Potočnik dvakrat in Sarak poskrbeli za vodstvo 24:20, z nekaj obrambami je soigralce dvignil še Aleksandar Tomić(na koncu 15 obramb) in Trimo je imel v 55. minuti po še enem zadetku Dobovičnika in najvišjem vodstvu na tekmi (26:20) zmago praktično že v rokah in jo do konca tudi zanesljivo obdržal. Največ golov za domače sta dosegla Sarak in Potočnik, po pet.

Naslednja tekma v evropskem tekmovanju po predvidenem urniku Trebanjce čaka 8. decembra, ko se bodo k današnjim tekmecem podali še na gostovanje v Bitolo.

Izid Evropskega pokala, 5. krog:

- skupina D:

Trimo Trebnje - Pelister28:24(14:12)