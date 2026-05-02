Izenačena tekma med Ohridom in Celjem (11:10*)

Obračun v Severni Makedoniji se je začel po željah gostov, ki so hitro dvakrat zabili, nato pa je bil za dve minuti izključen kapetan Žiga Mlakar, ki je tekmo v Celju sklenil že v prvem polčasu z rdečim kartonom. Z igralcem več so domači prišli do prvega zadetka, po sedmih minutah pa s sedmih metrov do izenačenja.

Moštvi sta bili močni v obrambi in precej neučinkoviti v napadu, sicer pa je bilo nadaljevanje precej izenačeno, tako da je bil rezultat po prvi polovici prvega polčasa poravnan na pet. Pri gostih je bil najbolj razigran Luka Perić, ki se je med 13. in 17. minuto podpisal pod tri zadetke, s svojim drugim golom na tekmi pa je Aljuš Anžič ob vstopu v 20. minuto napetega obračuna izenačil na 8:8.