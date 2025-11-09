Evropski prvaki veliki test za Slovenijo

Evropsko prvenstvo bo med 21. januarjem in 7. februarjem 2026 potekalo v Litvi, Latviji in Sloveniji. Za naslov prvaka se bo pomerilo šestnajst reprezentanc. Naslov branijo Portugalci, ki so bili najboljši na zadnjih dveh prvenstvih – leta 2018 in 2022. Varovancem selektorja Tomislava Horvata je žreb namenil predtekmovalno skupino C, v kateri se bodo pomerili s Španijo, Belorusijo in Belgijo. Slovenija bo vse svoje tekme odigrala v ljubljanski Areni Stožice.

"Igranje proti najboljšim daje ekipi možnost za napredek in to je tudi smisel teh dveh tekem, ki sta pred nami. Skušali se bomo upreti najboljšim na svetu. Veselim se tekem, čeprav bo izredno težko. Portugalska je izjemna ekipa in najboljša na vseh področjih. Pričakujem, da bomo pod velikim pritiskom. A to je pot, po kateri se ekipa čvrsti, nadgrajuje, to je cilj," o akciji v izjavi za uradno spletno stran ZVeze razmišlja selektor Tomislav Horvat. Tekmi pa sodita v okvir priprav na prihajajoče evropsko prvenstvo, ki bo med 21.1. in 7.2 2026 tudi v Sloveniji.

Slovenija:

Marko Peček (FK Dobovec), Teo Turk (HMNK Rijeka), Max Vesel (HMNK Rijeka), Jeremy Bukovec (Kelme Osijek), Nejc Hozjan (Kelme Osijek), Igor Osredkar (MNK Bubamara Cazin), Žiga Čeh (MNK Bubamara Cazin), Luka Čop (MNK Futsal Dinamo), Uroš Đurič (MNK Olmissum, Omiš), Žan Janež (Futsal Istra Pula), Denis Kneževič (MNK Uspinjača Gimka, Zagreb), Nejc Berzelak (ŠD FK Siliko), Jure Suban (ŠD FK Siliko), Lovro Trdin (ŠD FK Siliko), Mihael Čop (ŠD Extrem).

Medsebojne tekme:

13.4. 2024 Portugalska – Slovenija 4:0

11.4. 2024 Portugalska – Slovenija 4:0

6.12. 2017 Slovenija – Portugalska 4:6

5.12. 2017 Slovenija – Portugalska 0:2

4.2. 2016 Slovenija – Portugalska 2:6

4.12. 2013 Portugalska – Slovenija 2:4

3.12. 2013 Portugalska – Slovenija 4:1

15.4. 2008 Portugalska – Slovenija 3:0

2.4. 2008 Slovenija – Portugalska 1:6

21.12. 2005 Slovenija – Portugalska 0:2

20.12. 2005 Slovenija – Portugalska 0:1