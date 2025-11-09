Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Evropski prvaki veliki test za Slovenijo

Ljubljana, 09. 11. 2025 17.09 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Vnovič se je zbrala slovenska moška članska futsal reprezentanca, pred katero sta tekmi proti Portugalskim, aktualnemu evropskemu prvaku. Slovenija in Portugalska sta doslej odigrali enajst tekem, deset jih je dobila Portugalska, Slovenija je Portugalce ugnala pred točno dvanajstimi leti. Obračuna gresta v sklop priprav na bližajoče EP, ki bo januarja tudi v Sloveniji. Natančneje v Stožicah. Prenosi tekem bodo na Kanalu A in VOYO.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Evropsko prvenstvo bo med 21. januarjem in 7. februarjem 2026 potekalo v Litvi, Latviji in Sloveniji. Za naslov prvaka se bo pomerilo šestnajst reprezentanc. Naslov branijo Portugalci, ki so bili najboljši na zadnjih dveh prvenstvih – leta 2018 in 2022. Varovancem selektorja Tomislava Horvata je žreb namenil predtekmovalno skupino C, v kateri se bodo pomerili s Španijo, Belorusijo in Belgijo. Slovenija bo vse svoje tekme odigrala v ljubljanski Areni Stožice.

Tomislav Horvat
Tomislav Horvat FOTO: Luka Kotnik

"Igranje proti najboljšim daje ekipi možnost za napredek in to je tudi smisel teh dveh tekem, ki sta pred nami. Skušali se bomo upreti najboljšim na svetu. Veselim se tekem, čeprav bo izredno težko. Portugalska je izjemna ekipa in najboljša na vseh področjih. Pričakujem, da bomo pod velikim pritiskom. A to je pot, po kateri se ekipa čvrsti, nadgrajuje, to je cilj," o akciji v izjavi za uradno spletno stran ZVeze razmišlja selektor Tomislav Horvat. Tekmi pa sodita v okvir priprav na prihajajoče evropsko prvenstvo, ki bo med 21.1. in 7.2 2026 tudi v Sloveniji.

Slovenija:
Marko Peček (FK Dobovec), Teo Turk (HMNK Rijeka), Max Vesel (HMNK Rijeka), Jeremy Bukovec (Kelme Osijek), Nejc Hozjan (Kelme Osijek), Igor Osredkar (MNK Bubamara Cazin), Žiga Čeh (MNK Bubamara Cazin), Luka Čop (MNK Futsal Dinamo), Uroš Đurič (MNK Olmissum, Omiš), Žan Janež (Futsal Istra Pula), Denis Kneževič (MNK Uspinjača Gimka, Zagreb), Nejc Berzelak (ŠD FK Siliko), Jure Suban (ŠD FK Siliko), Lovro Trdin (ŠD FK Siliko), Mihael Čop (ŠD Extrem).

Medsebojne tekme:
13.4. 2024 Portugalska – Slovenija 4:0

11.4. 2024 Portugalska – Slovenija 4:0

6.12. 2017 Slovenija – Portugalska 4:6

5.12. 2017 Slovenija – Portugalska 0:2

4.2. 2016 Slovenija – Portugalska 2:6

4.12. 2013 Portugalska – Slovenija 2:4

3.12. 2013 Portugalska – Slovenija 4:1

15.4. 2008 Portugalska – Slovenija 3:0

2.4. 2008 Slovenija – Portugalska 1:6

21.12. 2005 Slovenija – Portugalska 0:2

20.12. 2005 Slovenija – Portugalska 0:1

futsal slovenija portugalska
Naslednji članek

Konkurenti izkoristili napako 'hitrega' Aleša Zrinjskija

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330