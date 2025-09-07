Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Drugi športi

Evropski uvod Krimovk se je končal z –12

Ljubljana, 07. 09. 2025 07.48 | Posodobljeno pred 27 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Krim OTP Group Mercator je evropsko sezono začel v Franciji. Ljubljanske rokometašice so prvem krogu EHF Lige prvakinj 2025/26 visoko izgubile v francoskem Brestu (20:32). Že prihodnji teden Krimovke čaka tekma 2. kroga v Hali Tivoli proti Podravki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prvi polčas, ki so ga domačinke dobile s 13:9, je minil v znamenju številnih obramb vratarke Maje Vojnovič, saj je v prvih 30. minutah tekme zbrala kar sedem obramb. A po drugi strani so Krimovke v polju naredile preveč tehničnih napak v napadu in s tem domačinkam omogočile hitre in lahke zadetke, kar je botrovalo razliki štirih zadetkov ob polčasu v prid Bresta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi v nadaljevanju je bila slika podobna: Brest je počasi, a vztrajno povečeval prednost in v 40. minuti povedel z 20:13. Takrat je Žiga Novak vzel tudi minuto odmora, a žal se prednost domačink v nadaljevanju ni zmanjšala. Na koncu je bil rezultat 32:20, spodbudno pa je, da se je kar deset Krimovk vpisalo med strelke. Največ golov za Ljubljančanke so dosegle Ana Abina (4), po trikrat pa so zadele Grace Zaadi, Nina Zulić in Anne With Johansen. Vratarki Maja Vojnovič (7) in Jovana Risović (3) sta skupaj zbrali 10 obramb. 

Žiga Novak
Žiga Novak FOTO: RK Krim Mercator

"Prva tekma se ni izšla tako kot smo si zamislili. Pred tekmo smo vedeli, da bo težko odvzeti točke v Franciji. Potiho smo upali, vendar realnost je ta, da je Brest ekipa, ki sodi v vrh naše skupine. Za nekaj naših igralk je bila to prva tekma v Ligi prvakinj in se je trema pokazala skozi napake, vendar bo to za njih dobra izkušnja za naprej," je po visokem porazu v Franciji dejal trener Žiga Novak

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Prva tekma je za nami. Zagotovo si je nismo predstavljale s tako visoko razliko na koncu, ki ni realna. V prvem polčasu smo se borile, imele tudi priložnost, da se približamo, vendar smo storile preveč napak. Kombinacija izkušenj ekipe Bresta in naša mladost sta botrovali k takemu rezultatu," je dodala vratarka Maja Vojnovič.

Izid:
Brest Bretagne - Krim OTP Group Mercator 32:20 (13:9)
Brest: Depuiset, Nocandy 3, Noslen, Broquaire 1, Gros 3, Mairot 2, Tshimanga 3, Ondono 6, André, Vyakhireva 4, Borg 3, Faure, Kanor, Lott 6, Cantin, Coatanea 1.
Krim OTP Group Mercator: Mario 1, Puncer, Zaadi 3, Mavsar 2, Abina A. 4, Vojnovič, Zulić 3, Johansen 3, Horaček, Žagar, Bardrum 1, Ignjatović 1, Risović, Marković, Abina E. 1, Egger 1.
7-metrovke: Brest: 3/2, Krim OTP Group Mercator: 2/2
Izključitve: Brest: 6 minut, Krim OTP Group Mercator: 6 minut

rokomet liga prvakinj
Naslednji članek

Sabalenka ubranila 'krono' v New Yorku

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215