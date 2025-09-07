Evropski uvod Krimovk se je končal z –12

Krim OTP Group Mercator je evropsko sezono začel v Franciji. Ljubljanske rokometašice so prvem krogu EHF Lige prvakinj 2025/26 visoko izgubile v francoskem Brestu (20:32). Že prihodnji teden Krimovke čaka tekma 2. kroga v Hali Tivoli proti Podravki.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Prvi polčas, ki so ga domačinke dobile s 13:9, je minil v znamenju številnih obramb vratarke Maje Vojnovič, saj je v prvih 30. minutah tekme zbrala kar sedem obramb. A po drugi strani so Krimovke v polju naredile preveč tehničnih napak v napadu in s tem domačinkam omogočile hitre in lahke zadetke, kar je botrovalo razliki štirih zadetkov ob polčasu v prid Bresta.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tudi v nadaljevanju je bila slika podobna: Brest je počasi, a vztrajno povečeval prednost in v 40. minuti povedel z 20:13. Takrat je Žiga Novak vzel tudi minuto odmora, a žal se prednost domačink v nadaljevanju ni zmanjšala. Na koncu je bil rezultat 32:20, spodbudno pa je, da se je kar deset Krimovk vpisalo med strelke. Največ golov za Ljubljančanke so dosegle Ana Abina (4), po trikrat pa so zadele Grace Zaadi, Nina Zulić in Anne With Johansen. Vratarki Maja Vojnovič (7) in Jovana Risović (3) sta skupaj zbrali 10 obramb.

Žiga Novak FOTO: RK Krim Mercator icon-expand

"Prva tekma se ni izšla tako kot smo si zamislili. Pred tekmo smo vedeli, da bo težko odvzeti točke v Franciji. Potiho smo upali, vendar realnost je ta, da je Brest ekipa, ki sodi v vrh naše skupine. Za nekaj naših igralk je bila to prva tekma v Ligi prvakinj in se je trema pokazala skozi napake, vendar bo to za njih dobra izkušnja za naprej," je po visokem porazu v Franciji dejal trener Žiga Novak.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči