Evropsko napredovanje velenjskih rokometašev zasenčil incident z dimno bombo

Velenjčani, ki so v prejšnjem krogu izločili srbski Partizan, so v svoji Rdeči dvorani potrdili odhod med najboljših osem v tretjem najmočnejšem klubskem tekmovanju na evropskih tleh. Potem ko so si na prvi tekmi priigrali lepih pet golov prednosti, so izbranci Zorana Jovičića doma v drugem polčasu dokončno zlomili odpor tekmeca.

Dvoboj slovenske in ciprske ekipe ni minil ob mirnem dogajanju, po dobrih osmih minutah so prekinili tekmo, ker so neznanci v dvorano vrgli dimno bombo, tako da so morali objekt prezračiti. Po prisilnem premoru sta ekipi kazali dokaj izenačeno predstavo, je pa Gorenje v 21. minuti prek Domna Tajnika le prišlo prvič na tekmi do treh golov prednosti (9:6). Na glavni odmor pa je Gorenje neslo dva gola prednosti oziroma skupaj zanesljivih sedem.