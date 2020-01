Hvala ti, Portugalska: Slovenija drugič v zgodovini v polfinalu EP!

Portugalci so vodili večji del tekme, vse od tedaj, ko so v 13. minuti povedli s 5:4, pa Madžarov niso več spustili predse. V prvem polčasu so sicer vodili za največ tri gole, ob polčasu pa je bilo 16:14. Nato so Portugalci v drugem polčasu vse dvome o zmagovalcu razblinili do 47. minute, ko je bilo 25:20. Z zmago so si Portugalci priigrali tretje mesto in olimpijske kvalifikacije, njihova zmaga pa je razveselila tudi Slovenijo, ki je še pred zaključnim obračunom z Norvežani napredovala v drugi polfinale v zgodovini samostojne države.

Ta bi lahko tako kot leta 2004 v Ljubljani vnovič prinesel snidenje s sosednjo Hrvaško, ki je v obračunu še neporaženih ekip na Dunaju remizirala s Španijo (22:22). "Furija" je osvojila prvo mesto zaradi boljše razlike v golih, potem ko bi skoraj zapravila že dobljeno tekmo po vodstvu s šestimi zadetki prednosti. Kar deset golov je dosegel hrvaški zvezdnik Igor Karačić, ki pa je obračun sklenil šepajoč in zaenkrat še ni jasno, če bo lahko svoji reprezentanci pomagal v polfinalu.

Slovenija mora za osvojitev prvega mesta v skupini 2 premagati Norvežane, ki so skupaj s Hrvati in Španci edino nepremagano moštvo na letošnjem EP. V primeru osvojitve drugega mesta bi se Slovenci udarili s Španijo, prvo mesto pa prinaša sosedski dvoboj s hrvaškimi "kavboji". Najbolj prestižne tekme letošnjega turnirja bodo med 24. in 26. januarjem v Stockholmu. V petkovem polfinalu bodo nastopili Slovenija, Norveška, Španija in Hrvaška, po slovensko-norveškem obračunu pa bosta znana oba para. Poraženca petkovih tekem se bosta dan kasneje pomerila v tekmi za tretje mesto, zmagovalca pa v velikem finalu. Vse odločilne tekme bodo v Tele2 Areni, ki bo za rokometne potrebe lahko sprejela 22.000 gledalcev.

Evropsko prvenstvo v rokometu, glavni del, 4. krog:

- skupina 1:

Hrvaška ‒ Španija 22:22 (11:12)

Karačić 10 golov, Šipić 3, Duvnjak, Stepančić, Horvat in Mamić 2; Dujšebaev 6, Entrerrios in Gomez 4

Lestvica: 1. Španija* 9 točk (+1), 2. Hrvaška* 9 (+1),3. Nemčija 4, 4. Avstrija 2, 5. Belorusija 2, 6. Češka 0.

- skupina 2:

Portugalska ‒ Madžarska 34:26 (16:14)

Moreira 7, Salina, Borges in Areia 5; Balogh in Banhidi 5, Ligetvari, Boka in Mathe 4

Lestvica: 1. Norveška 8* točk, 2. Slovenija* 6, 3. Portugalska 4 (+1), 4. Madžarska 4 (+1), 5. Islandija 2, 6. Švedska 2.

* -uvrščeni v polfinale