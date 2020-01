Sanje o polfinalu še kako žive: Slovenci opravili s Portugalci

Po peti zmagi na letošnjem evropskem prvenstvu si je slovenska rokometna izbrana vrsta že izborila nastop na aprilskem kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu in vsaj tekmo za peto mesto na tem EP. Slovenija ima po torkovi zmagi nad Portugalsko ‒ pred tem je premagala tudi Poljsko, Švedsko, Švico in Islandijo ter izgubila proti Madžarski ‒ tudi lepe možnosti, da se prebije v polfinale. To bo odvisno od razpleta njene tekme v zadnjem krogu skupine 2 z Norveško, a tudi od dvobojev Madžarske, ki jo čakata še tekmi z odpisanimi: domačinko Švedsko in Portugalsko.

Po nepopolnem tretjem krogu v skupini II v Malmöju sta na vrhu Norveška (tekma manj) in Slovenija s po šestimi točkami, Madžarska (tekma manj) jih ima štiri, Portugalska in Islandija (tekma manj) po dve, Švedska (tekma manj) pa je brez točk. Na finalni del, ki bo med 24. in 26. januarjem v Stockholmu, bosta napredovali dve najboljši izbrani vrsti iz Malmöja, ki se bosta v petek v polfinalu v švedski prestolnici pomerili s Hrvaško in Španijo, najboljšima iz skupine I na Dunaju. Tretjeuvrščeni reprezentanci v drugem delu tekmovanja bosta v soboto igrali za končno peto mesto.

Več sledi!

Evropsko prvenstvo v rokometu, glavni del, 4. krog:

- skupina 2:

Portugalska ‒ Slovenija 24:29 (15:14)

Lestvica: 1. Norveška 6 točk, 2. Slovenija 6 (+1), 3. Madžarska 4, 4. Islandija 2, 5. Portugalska 2 (+1), 6. Švedska 0.