Evropsko prvenstvo U21, finale Lige NBA in VN Italije

Martin Turk je bil ključnega pomena za to, da ima Slovenija pred zadnjo tekmo skupinskega dela še zmeraj možnosti za napredovanje v četrtfinale.

Po porazu na uvodni tekmi prvenstva proti Nemčiji (0:3) in veliki točki proti Angležem (0:0) ima Slovenija še zmeraj možnosti za drugo mesto v skupini, ki vodi v izločilne boje. Proti Češki bodo potrebovali visoko zmago, hkrati pa bodo morali Nemci, ki so si že zagotovili napredovanje, premagati tri leve. Lahko našim mladim nogometašem uspe spisati zgodovino?

Potem ko so košarkarji Oklahome na krilih izjemnega Jalena Williamsa (40 točk) na peti tekmi finala lige NBA s 120:109 odpravili moštvo Indiane, jih od premiernega naslova pod tem franšiznim imenom loči le še ena zmaga. Ta bi lahko prišla že v noči s četrtka na petek, ko bo šesta tekma na sporedu v Indianapolisu.

Pred dvema tednoma se je v Aragoniji vse vrtelo okoli Marca Marqueza. Španec ni v celem koncu tedna prvega mesta prepustil niti enkrat in pobral vse, kar se je pobrati dalo. Osemkratni svetovni prvak je slavil na kvalifikacijah, sprinterski in glavni nedeljski dirki, svojo prednost v skupnem seštevku pa povečal na 32 točk pred bratom Alexom Marquezom in simboličnih 93 pred Francescom Bagnaio.