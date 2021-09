Ewanu peta etapa, Mohorič osmi

Caleb Ewan je slavil 52. zmago v poklicni karieri, od tega šesto letos. V ciljnem sprintu manjše skupine je bil premočan za tekmece. Drugo mesto je osvojil Italijan Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), tretji pa je bil Nizozemec Danny van Poppel (Intermarche-Wanty-Gobert). Matej Mohorič je v zadnjih 25 km dirkal zelo aktivno in se na krajših vzponih skušal znebiti preostalih najboljših, a mu to naposled ni uspelo. V samem zaključku je opravil veliko dela za Colbrellija, a Italijanu ni uspelo prehiteti danes premočnega Ewana. V skupnem seštevku je Mohorič po osmem mestu v današnji etapi napredoval na šesto. Za vodilnim Stefanom Küngom zaostaja vsega 16 sekund. Drugo mesto pred zadnjima dvema etapama drži Avstralec Luke Durbridge (BikeExchange) z zaostankom dveh sekund, tretji pa je Francoz Christophe Laporte (Cofidis) s šestimi sekundami zaostanka. Veliko smole je imel Danec Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step), ki je imel devet kilometrov pred koncem tehnične težave po napadu Mohoriča. Izgubil je 42 sekund in zdrsnil po lestvici navzdol. Veliko časa je izgubil tudi do današnje etape vodilni Švicar Stefan Bissegger (EF Education-Nippo).

V soboto bo na vrsti predzadnja, šesta etapa od Ottignies-Louvain-la-Neuveja do Houffaliza, dolga 207,6 km.