Ewanu še druga etapa na Giru, Mohorič 16.

V skupnem seštevku po sedmih etapah še naprej vodi Madžar Attila Valter (Groupama-FDJ), ki je najboljši tudi v razvrstitvi mladih kolesarjev. Drugo mesto v skupnem seštevku drži BelgijecRemco Evenepoel(Deceuninck-Quick-Step) z zaostankom 11 sekund, tretji pa je Kolumbijec Egan Bernal(Ineos Grenadiers). Za vodilnim zaostaja 16 sekund. Skoraj dve minuti je v zaključku etapi zaradi tehničnih težav izgubil eden od favoritov Britanec Hugh Carthy (EF Education-Nippo). Ker pa je bila etapa kategorizirana kot sprinterska, so mu pripisali čas zmagovalca. S tem lani tretjeuvrščeni na Vuelti v skupnem seštevku ostaja na šestem mestu. Matej Mohorič in Jan Tratnik (Bahrain Victorious) sta po zahtevni četrtkovi etapi danes varčevala moči za naslednje dni, ko bosta skušala pustiti pečat med ubežniki. Danes je v času glavnine Mohorič zasedel 16. mesto, Tratnik pa je bil 149. z zaostankom 1:48 minute. V skupnem seštevku je 26-letnik iz Podblice napredoval za štiri mesta in je sedaj 46. (+20:15), pet let starejši Tratnik pa je izgubil eno mesto in je 92. (+42:52). Sedma etapa od Notaresca do Termolija je bila z izjemo hitrega zaključka precej mirna. Glavnina je v beg spustila tri kolesarji, a jih držala na varni razliki. Ubežniki so imeli največ pet minut naskoka, glavnina pa jih je ujela 17 km pred Termolijem. Tam so nato sprinterske ekipe obračunale za položaje na cesti, v zaključku pa je bil tudi nekoliko navkreber najmočnejši Cabel Ewan (Lotto Soudal). Slavil je 49. zmago v karieri, drugo na letošnjem Giru, potem ko je bil najboljši že v peti etapi od Modene do Cattolice. To je bila enajsta zmaga Avstralca na velikih tritedenskih dirkah. "Odločilo je pametno dirkanje in predvsem delo celotne ekipe. Nekaj točk je bilo, na katerih smo morali ostati spredaj in se kar najbolje postaviti. Zame je bil najpomembnejši tisti strmi odsek. Če bi tisti odsek preživel, bi bil v dobrem položaju. Če se to ne bi zgodilo, bi porabil preveč moči. Že tako so me noge na koncu zelo pekle, sprintal sem pravzaprav od 400 metrov pred ciljem," je po etapi dejal 26-letnik.