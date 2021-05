Ewanu sprint pete etape, grd padec in odstop Lande

"Moja zmaga za nas pomeni olajšanje. Že od februarja nisem zmagal, dobro se nismo odrezali niti v prvi sprinterski etapi tukaj, zato smo čutili kar precej pritiska. Danes pa smo presegli sami sebe. Kolegi so me svežega pripeljali na cilj, me na nevarnih ovinkih na koncu tudi uspešno varovali, v zaključku pa sem imel najmočnejše noge. Pred dirko smo si zadali cilj, da zmagamo na eni etapi, kar pa ne pomeni, da ne želimo biti boljši še kdaj," je bil na cilju zadovoljen Avstralec, ki je zabeležil 48. zmago v karieri, četrto na Giru.

V skupnem seštevku je vodstvo zadržal Italijan Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), drugo mesto pa je izgubil zmagovalec četrte etape Američan Joe Dombrowski, ki je v nevarnih zadnjih kilometrih padel.

Američan je bil le eden od številnih kolesarjev, ki so končali na tleh. Med njimi je bil tudi eden od favoritov, moštveni kolega Mateja Mohoriča inJana Tratnika pri ekipi Bahrain Victorious, Mikel Landa. Španec, za katerega je bil usoden otok na cesti, je obležal na tleh, tako da ni prišel do cilja, z reševalnim avtomobilom so ga odpeljali v bolnišnico.