Ewanu zmaga, Mezgec sedmi, Roglič ostaja v rumenem

"Bilo je zelo hektično. Tri ekipe so si želele ostati v ospredju. Po prvi etapni zmagi v tej sezoni sem si rekel, da moram ostati miren in počakat ina pravo priložnost, da bom spet zmagal,"je po zmagi zadovoljno razlagal Caleb Ewan.

Potem ko so dan prej na kolesarski dirki po Franciji tekmovalci doživljali stresne trenutke, je bila 11. etapa precej bolj mirna. Razlog za to je bil, da je glavnina dovolila pobeg le enemu kolesarju, FrancozuMatthieuju Ladagnousu (Groupama-FDJ), zaradi česar so lažje nadzorovali zaostanek in umirili ritem na poti do Poitiersa. Prav tako v etapi ni bilo pretiranega vetra, ki bi omogočil formacijo ešalonov in izgubo časa med favoriti. Glavnina se je tako večino etape posvečala vmesnim sprintom, pomembnim v boju za "sprintersko" zeleno majico, ki jo je zanesljivo obdržal Bennett.

V zaključku etape, v kateri so prečkali polovično točko trase Toura, so v ospredje prišle sprinterske ekipe in izničile napad treh kolesarjev v zadnjih 10 kilometrih. Nato pa je bil v tesnem boju štirih kolesarjev najboljši Ewan. Tokrat je sprintal tudi Rogličev moštveni kolega Wout Van Aert, ki je bil v cilj prišel kot četrti, a je po diskvalifikaciji Sagana skočil na tretje mesto. Belgijec se je po dirki zapletel v besedni obračun s Saganom, potem ko je hitrejši Slovak odrinil Belgijca v zadnjih 150 metrih. Sagan, ki je v cilj sicer prišel kot drugi, je bil približno 20 minut po koncu etape diskvalificiran oz. uvrščen na zadnje mesto današnje etape.Luka Mezgecje bil za razliko od nekaj zadnjih sprintov tokrat bolje postavljen, a je moral sprintati izpostavljen vetru v prsi, zaradi česar je izgubil nekaj hitrosti in končal kot sedmi.