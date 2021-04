F1 sklenila desetletno pogodbo z Miamijem, prva dirka leta 2022

Datum preizkušnje za zdaj še ni znan, je pa predsednik F1, ItalijanStefano Domenicali, namignil, da bo bržčas dirka v Miamiju potekala v drugi četrtini tekmovalnega obdobja.

"ZDA so ključni trg za F1 in zelo smo zadovoljni, da bomo s to dirko nadaljevali trend rasti v tej deželi. Z vsemi deležniki bomo v želji, da pripravimo zanimivo preizkušnjo, tesno sodelovali, obenem pa želimo pustiti trajnejši vtis na lokalno skupnost," je ob slavnostnem podpisu pogodbe dejal Domenicali, sicer nekdanji šef Ferrarija.