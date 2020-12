F1 zaostrila varnost pred drugo dirko v Sahirju

Za začetek so morali organizatorji predzadnje dirke sezone na kraju nesreče, kjer je Grosjean pri 250 km/h povsem razdejal kovinsko ograjo, namestiti zaščitne gume. Te so dodali tudi v nadaljevanju tretjega ovinka, z zaščitnimi gumami so zamenjali tudi ograjo v devetem ovinku, dodatno pa so zaščitili še nekatere druge dele steze.