Fabčič zastavonoša na odprtju paraolimpijskih iger

Kot so sporočili z Zveze za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijskega komiteja Slovenije, slovenski paraolimpijci opravljajo zadnje priprave pred igrami, zveza pa ureja zadnje podrobnosti za njihovo pot v deželo vzhajajočega sonca.

Med temi je tudi imenovanje zastavonoše reprezentance na slovesnem odprtju iger. Dejan Fabčič je izjemno vesel, da bo tudi na ta način lahko predstavljal Slovenijo. "Glede na to, da so to moje že tretje paraolimpijske igre, lahko povem, da sem zastavonoše vedno občudoval. To so bili vrhunski športniki ali ljudje s posebno zgodbo. Zato se mi zdi kar neverjetno, da bom zdaj tudi jaz na tem mestu," je dejal.

Izbira Fabčiča za zastavonošo ima po besedah vodje letošnje slovenske paraolimpijske odprave Bora Štrumblja poseben pomen. "Odločitev o izbiri nosilca zastave na otvoritvi je bila res težka, saj bi si vsi športniki zaslužili to čast. Odločili smo se za Dejana Fabčiča, vzornega športnika in zdravnika ... S tem smo se želeli zahvaliti vsem zdravnikom in medicinskemu osebju, ki so med covidno krizo požrtvovalno skrbeli za naše zdravje," je dejal Štrumbelj.