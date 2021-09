Fabjan: Pripravljamo ekipo za Los Angeles

"Za starejše tekmovalke si ne upam nič napovedati. Za dekleta je čas, da razmišljajo tudi o družini in drugih stvareh. Bomo videli ... Prezgodaj je, da bi napovedali, kako se bodo odločila in koliko bodo tekmovala," pravi najboljši slovenski judoistični trener Marjan Fabjan in dodaja, da se na blazine morda vrne celo Klara Apotekar. V obdobju po igrah v Tokiu so si tekmovalke v prvi vrsti zaslužile nekaj odmora, zdaj pa se bodo same odločile, ali bodo zdržale še en naporen cikel priprav na igre. Za dokončne odgovore še ni čas. Trenutno se posveča mladim. "Prihaja nov val. A podmladek v klubu še ni na ravni za naslednje igre. Realno je njihov cilj leto 2028. Mladi pridno trenirajo, a Pariz je na vrsti prezgodaj." Še več, zanimanje za trening v Sankakuju na Lopati je na Celjskem izjemno in za prihodnost se ni bati. "Imamo težave s prostorom, predvsem pa s kadrom, da nam nekako uspe dobro delati z vsemi." Pri delu mu še vedno pomagajo Igor Trbovc, Urška Žolnir, Petra Nareks in drugi uspešni tekmovalci tega kluba. Prav zaradi načina dela s slovenskimi in tudi tujimi judoisti je Fabjan v tem tednu prejel tudi najvišje priznanje Mednarodne judo zveze. Predsednik Mariusz Vizer je bil nad videnim na Lopati celo tako navdušen, da je predlagal program, s katerim bi podprl delo v Sankakuju, center v celjskem predmestju pa je označil za model na svetovni ravni. Fabjanov budokan je bržkone res svetovna posebnost, kar je opazil tudi Vizer, a Fabjan svari, da bo z razvojem takšnega modela sodelovanje težko, čeprav je znan po besedah, da stvari niso nemogoče. "Kot rečeno, so ljudje, ki delujejo v klubu, že zdaj preobremenjeni in rezerv praktično ni. Razumem pa željo, da se center širi." Seveda pa se je na to temo že sestal s predsednikom Vizerjem.