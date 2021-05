Katja Fain in Janja Šegel v polfinalu EP

Izredno razveseljiv je dosežek Ravenčanke Janje Šegel, ki je bila od doseženega izida nazadnje hitrejša leta 2016, ko je osvojila bronasto kolajno na mladinskem EP na Madžarskem.

"Po dolgem času spet odličen izid in glede na to, da mi je to uspelo že zjutraj, sem zelo zadovoljna. Mislim, da sem popoldan lahko še precej hitrejša. Kratka analiza bo še potrebna, a glede na frekvenco vem, da bi lahko še malo hitreje začela, saj mi je na koncu ostalo še kar precej moči," je o nastopu za STA povedala Šeglova.

O možnostih za finale, ki seveda je želja, pa je dodala: "Seveda imam želje. A v prvi vrsti je to dober izid, osebni rekord. Potem pa se bo glede na konkurenco videlo, kam me bo to pripeljalo."

Fain: Prvi cilj sem izpolnila, popoldan še po osebni rekord

Zelo se je osebnemu rekordu približala tudi Mariborčanka Katja Fain, ki se je lani z 1:58,86 spustila pod 1:59 minute.

"Zame je bil to prvi posamični nastop na tem prvenstvu in prvi je vedno najtežji. To je zdaj za mano. Napovedovala sem polfinale in s tem prvi cilj izpolnila. Popoldan grem še po osebni rekord. Lahko hitreje začnem, sicer pa sem v predtekmovanju na koncu tudi malo spustila. Bila sem v zadnji skupini, poznala sem izide tekmic in vedela, da potrebujem le izid pod 2:00. Rezerve za polfinale zato še so," pa je tekmo v metropoli ob Donavi videla Fainova.

Radovljičanka Tjaša Pintarje bila na 200 m prosto 42. Na 100 m hrbtno sta nastopila Triglavan Sašo Boškan in plavalec Ljubljane Primož Šenica Pavletič ter zasedla 49. oziroma 51. mesto.