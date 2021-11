Fainova in Stevens brez težav v polfinale

"Plavati tehnično čimbolj pravilno in se z rezervo uvrstiti v polfinale," pa je o dopoldanskem načrtu dodala njena trenerka Metka Sparavec in nadaljevala, da je popoldanska naloga njene varovanke plavati čim hitreje, brez rezerve in se uvrstiti v finale.

Prva je nastopila Katja Fain in glede na prijavljene dosežke zjutraj storila le toliko, kot je bilo glede na prijave treba za polfinale. "Plavala sem sproščeno, v polfinalu pa bom šla na vse, poskušala doseči osebni rekord in se uvrstiti v finale, ki je dosegljiv," je bila po nastopu zadovoljna mlada olimpijka, v tej disciplini od letos tudi nova slovenska rekorderka.

Kljub nekaterim pomislekom, da forma za EP morda ni vrhunska zaradi potovanj in nastopov v svetovnem pokalu, Peter John Stevens kaže odlično pripravljenost in je drugič v karieri prebil mejo 58 sekund. "Zelo sem zadovoljen z nastopom. Po treh letih znova osebni rekord, pet tednov tekmujem in tekmovalni ritem je pravi. V polfinalu bom napadel s proge številka 1, pa bomo videli vidimo, če pridem v finale," je navdušen Stevens.

"Še vedno ima rezerve na podvodnih obratih in tudi prihod v cilj se ni izšel, plavanje pa je super," je nastop Stevensa ocenil trener Luka Berdajs in se zazrl že v popoldanski nastop, kjer bo "cilj odplavati najhitreje letos, brez napak, potem pa bomo videli, kaj to pomeni".