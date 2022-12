Fainova, Klančarjeva in Vovkova zaznamovale iztekajoče se plavalno leto

Izstopali sta predvsem dve plavalki. Prvo ime ekipe je Mariborčanka Katja Fain s petim mestom in novim slovenskim rekordom na 400 m prosto, ob tem pa je bila še deveta na 1500 m prosto in 10. na 200 metrski razdalji. Skupaj s Taro Vovk pa so plavalke postavile kar osem novih slovenskih rekordov, kar ženskemu delu ekipe doslej v zgodovini še ni uspelo.

Neža Klančar je dosegla kar šest novih slovenskih rekordov, imela pa nekaj nesreče z igro stotink, saj je na 50 m prosto in 100 m mešano osvojila deveto mesto ter za las ostala brez finala, na 50 m delfin se ji je s 17. mestom za drobec sekunde izmuznil polfinale. Z rekordom na 50 m prsno je lahko več kot zadovoljna tudi novinka na tovrstnih tekmovanjih Tara Vovk, dolžnik pa je ostal najizkušenejši Peter John Stevens, ki je bil na 50 m prsno s 13. mestom resda visoko, a je ciljal vsaj na finale. "Prav vsi so izpolnili pričakovanja," pa za visoke uvrstitve in predvsem število državnih in osebnih rekordov trdi predsednik Plavalne zveze Slovenije Boro Štrumbelj in dodaja: "Uspešno smo zamenjali generacijo v reprezentanci in ujeli stik s svetovnim vrhom."

"Zgodilo se je, kar sem napovedal. Pred odhodom v Avstralijo sem rekel, da bomo prav v vseh disciplinah visoko, če bodo plavalci dosegali osebne rekorde. Zgoščenost je izjemna, tudi plavanje je bilo na mednarodni ravni izjemno, kar so nakazovali že svetovni pokali, a smo z našimi dosežki del tega," pa je po vrnitvi v Slovenijo povedal selektor Gorazd Podržavnik. Ta za sezono 2023, ko se bo začel lov na olimpijske norme za Pariz 2024, pravi, da ima reprezentanca še velike rezerve. To velja predvsem za Janjo Šegel, ki je SP zaradi poškodbe izpustila, z njo pa ima Slovenijo ob Tjaši Pintar, morda pa še kateri plavalki, tudi priložnost za visoke uvrstitve v štafetah.