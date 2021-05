Fainova s šestim mestom poskrbela za najboljšo slovensko uvrstitev na EP

Tudi sam finale najboljših je bil izredno napet, saj je Bonnetova vodila vse do zadnjega obrata. Vseskozi je bila blizu Seemanova, prijateljica Neže Klančar, na zadnji dolžini pa sta jo nekoliko presenetljivo premagali še Pellegrinijeva in Andersonova. Vrstni red je razkril šele semafor, saj je prve tri ločilo vsega 15 stotink sekunde, Francozinja je za bronom zaostala za 13 stotink.

Slovenska plavalka Katja Fain je prikazala še eno odlično plavanje in dosegla drugi najboljši izid v karieri, za še boljši dosežek pa je bila bržkone preveč utrujena po dopoldanskem nastopu na 1500 m prosto, kjer je osvojila 10. mesto. Kaj kmalu je bilo jasno, da sta se v bazenu oblikovali dve skupini in 20-letna Mariborčanka se je na koncu borila za peto mesto.

Izredno zanimiv je bil tudi ženski finale na 200 m delfin, kjer se je morala prva favoritinja Madžarka Katinka Hosszu zadovoljiti s srebrom, saj jo je za debelo sekundo in pol prehitela mlajša rojakinja in branilka naslova Boglarka Kapas. Pravo razmerje moči pa bodo bržkone pokazale šele olimpijske igre v Tokiu, ko bo evropska rekorderka Hosszujeva nedvomno hitrejša.

Na 100 m hrbtno je zmagal Romun Robert-Andrej Glinta. Rus Anton Čupkov je ubranil naslov na 200 m prsno iz Glasgowa 2018. Za pravo presenečenje pa je na 200 m mešano poskrbel Hugo Gonzalez de Oliveira, ki je v finišu iz ozadja ugnal branilca naslova Švicarja Jeremyja Desplanchesa, bronast pa je bil Italijan Alberto Razzetti. Brez kolajne sta ostala oba favorizirana Madžara Laszlo Cseh in Hubert Kos, slednji je presenetil predvsem s polfinalnim dosežkom 1:56,99, ki bi ob ponovitvi zadostoval za odličje.

Na 4 x 100 m mešano v moško-ženskih štafetah so se zmage veselili branilci naslova Britanci, ki so s 3:38,82 popravili tudi tudi lasten evropski rekord. Veliki poraženci finala so bili Rusi, saj je Kliment Kolesnikov v prvi predaji z 52,09 dosegel celo evropski rekord na 100 m hrbtno, nato pa so Rusi ostali celo brez odličja, saj so jih prehiteli tudi Nizozemci in Italijani.