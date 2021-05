Fainovi finale na 200 m prosto, Šeglova desetinko prepočasna

Obe plavalki sta v polfinalu začeli bistveno hitreje kot zjutraj. Fainovi, ki je napovedala hitrejši začetek in močnejši finiš, so se načrti izšli in z novim osebnim rekordom se je na slovenski lestvici zavihtela na drugo mesto za nekdanjo olimpijsko podprvakinjo Saro Isaković. To ji je v Budimpešti prineslo tudi prvi finale.

"Odlično. Glede na treninge na 1500 m prosto je bil takšen izid, nizkih 1:58, pričakovan. Odkrito sva šli na polfinale, za finale pa sva rekli, da poskusiva, če bo šlo. Za še boljši dosežek, kakšna desetinka je seveda še možna, Katji manjka nekaj hitrosti, saj sva se pripravljali predvsem za daljšo disciplino," je po tekmi veselo povedala trenerka Fainove Metka Sparavec.

Šeglova je v skladu z napovedmi začela hitreje, v drugi polovici pa ji je zmanjkal delček moči. Po imenitnem začetku je predvsem na zadnjih 50 metrih preveč popustila in bila na koncu deveta. Z izidom jutranjih kvalifikacij 1:58,95 pa bi se uvrstila med najboljšo osmerico.

"S polfinalom na evropskem prvenstvu ne smem biti razočarana. Nekaj drugače je s časom in finalom, ki je bil dosegljiv. Posebej po tem, kako sem se počutila zjutraj. Seveda sem dala vse od sebe, a kot kaže, mi je jutranja skupina zelo ustrezala. Zdaj pa sem malo prehitro začela in na koncu me je res pobralo. Škoda," je po tekmi povedala mlada Korošica, ki ima na EP izredno natrpan urnik. Že v četrtek jo čaka tekma na 200 m hrbtno.