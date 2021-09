Fantastičen uspeh slovenskega triatlonca

Tine Lavrenčič si je z zmago v svoji starostni kategoriji zagotovil mesto na legendarnem svetovnem prvenstvu v Ironmanu, ki se odvija na Havajih. Triatlon Ironman velja za najtežjo vzdržljivostno enodnevno preizkušnjo, v okviru katere morajo tekmovalci opraviti 3,8 km plavanja, 180 km kolesarjenja in 42 km teka. Slovenec je odplaval v 57 minutah, hribovite vzpone in spuste na kolesu je premagal v 5 urah in 13 minutah, maraton pa je odtekel v 2 urah in 49 minutah. Lavrenčič je tako celotno preizkušnjo v Nici, ki velja za enega izmed Ironmanov z najtežjo traso, opravil v času 9 ur in 8 minut.