Fantje do ploha!

Preizkušnja v kraljevskem motociklističnem razredu je do začetka devetdesetih let potekala na avtomotodromu Grobnik pri Reki. No, tokrat ne z motociklistično, ampak z avtomobilistično preizkušnjo na najvišjem nivoju naši sosedje dokazujejo, da nas v organizacijskem smislu prehitevajo po levi in po desni. Drži, da je trenutna situacija težka in dogajanje s koronavirusom v svetu je zdesetkalo tako udeležence kot organizatorje različnih, praviloma izredno dragih dirk za svetovno prvenstvo v vseh razredih avto-moto športa. Organizacijo le takšnih prireditev si praviloma lahko privoščijo le najbogatejše države na svetu, seveda pa je to po drugi strani odlična promocija za državo, šport in turizem. Dvigujemo palec in pozdravljamo odločitev mednarodne avtomobilistične zveze, ki je Croatia rally uvrstila v koledar kot tretjo letošnjo preizkušnjo za svetovno prvenstvo, po rallyju Monte Carlo, ki ga je dobil 37-letni Francoz Sebastien Ogier s Toyoto in Arctic rallyju na Finskem, kjer je zmagal Estonec Ott Tanak , ki letos vozi za ekipo Hyundaia. Bravo sosedje. Dirko WRC vam zavidamo, a seveda od srca privoščimo.

Ne samo velika imena svetovnega rallyja, kot so Ogier, Tanak, Sordo, Neuville, Evans in ostali, ampak bodo ljubitelje rallyja ob cesti navduševali tudi hitri »mulci«, izmed katerih zagotovo izstopa vsaj eden. 20-letni Kalle Rovanpera je hitri mladenič, ki je dirkaški volan sukal, preden je sploh imel dovoljenje za vožnjo avtomobila. Z odličnim dirkaškim pedigrejem, tudi njegov oče je namreč znan nekdanji dirkač, ima lepo tlakovano pot do nekoč najbrž bodočega naslova svetovnega prvaka. Škoda je, da bo njegov vrstnik in konkurent, 19-letni Oliver Solberg , rally na Hrvaškem izpustil. Oba omenjena dirkača po hitrosti in talentu nekateri primerjajo z Marcom Marquezom v razredu MotoGP.

KDO? Hrvaški organizatorji so se že v minulih sezonah potegovali za organizacijo prvenstva, a čeprav jim to lani ni uspelo, jim ni vzelo volje in poguma. Uspešno so izkoristili stisko mednarodne avtomobilistične zveze z organizacijo prvenstva, saj so nekateri uveljavljeni organizatorji morali za letošnjo sezono odpovedati gostoljubje svetovnemu prvenstvu, saj je, kot rečeno, covidna situacija tako logistično kot finančno marsikje urezala preveč boleče.

KAJ PA NAŠI?

Če sta Oliver Solberg in Kalle Rovanpera kot Marquez, lahko rečemo, da imamo Slovenci nekoga, ki je kot Valentino Rossi. Starosta dirkanja, večkratni zmagovalec in prvak, rutinirano izkušen, predan dirkanju in kljub letom za dirke še vedno enako zagret, kot je bil na štartu svojega prvega »brzinca«.

Legenda slovenskega rallya Darko Peljhan, za razliko od Rossija, sicer res ni nikdar osvojil svetovnega prvenstva, je pa šestkrat osvojil naslov slovenskega rally prvaka in je seveda v vsem tem času osvojil tudi srca slovenskih ljubiteljev tega atraktivnega športa. Peljhan, ki letos praznuje okroglih trideset let dirkaške kariere, si je za ta jubilej »poklonil« projekt nastopa na svetovnem prvenstvu. Prav ta Idrijec je v veliki meri kriv za priljubljenost rallyja v tem delu naše domovine in tudi za to, da je njegova Idrija postala dirkaška rally meka Slovenije in nam kasneje dala številne dirkaške ase, med njimi mnoge zmagovalce in prvake.

Peljhan pred začetkom dirkaškega vikenda na Hrvaškem pravi: "Leta 1995 sem uspešno končal nastop na rallyju Monte Carlo in občutki so še vedno živi. Za tem sem leta 1996 štartal na rallyju San Remo in leta 2000 še na rallyju po Kataloniji. Izkušnja zame ni nova, a dirkanje na svetovnem prvenstvu in z največjimi imeni rallyja vseeno požene nekaj več adrenalina po žilah. Nekatere hitrostne preizkušnje bodo potekale le kak kilometer od slovenske meje in traso okrog Zagreba, Jastrebarkega, Samoborja in Karlovca načeloma dobro poznam, bo pa zato moj avto toliko večja neznanka. Najeta Škoda Fabia R5 je sicer povsem konkurenčen avtomobil za boj v moji tekmovalni kategoriji, je pa res, da avta ne poznam, saj tako sodobnega dirkalnika še nikdar nisem vozil."

Peljhan bi dostojno konkurenco imel še v vsaj eni slovenski posadki, ki pa je tik pred štartom morala nesrečno odpovedati svoj nastop. Aleš Zrinski in Rok Vidmar sta bila prijavljena z avtomobilom Ford Fiesta R5, s katerim nastopata na slovenskem državnem prvenstvu, a je nesreča na testiranju avtomobila le nekaj dni pred dirko preprečila njun nastop. "Testirali smo nastavitve avtomobila in po končanem testu se je zgodila nesreča. Obrnil sem volan in takoj začutil, da je kamen prebil prednjo gumo. Avto zaradi prazne gume ni zavil in zadel sem v breg, kjer je potrgalo kolesa. Potem me je še enkrat obrnilo in sem zadel še z zadnjim delom, nato pa se je avto prevrnil na streho in potem znova obstal na kolesih. Zanimivo je, da je šlo dejansko za nesrečo, saj sploh nisem vozil hitro in se je vse skupaj zgodilo po tem, ko je bil naš test že končan. Dirkalnik je dodobra potolčen, sam pa sem v nesreči utrpel zlom ključnice," je povedal razočarani Zrinski in dodal: "Dolgo pričakovani nastop na rallyju za svetovno prvenstvo je splaval po vodi. Zelo sem razočaran, a tako pač je v športu. Le malokdo si predstavljaj koliko organizacije, časa in denarja je vključenih v tak projekt. No, to mi ne bo vzelo volje. Kosti se bodo zarasle in avto bomo popravili, ter se kmalu vrnili nazaj v dirkaški svet. Še močnejši bomo, kot smo bili pred to nesrečo."

Še za tri slovenske posadke bomo držali pesti ta konec tedna. Grega Premrlin Gregor Brešerbosta nastopila s Toyoto GT 86: Takole pravita: "Prva naloga je priti v cilj, a to ni vse, kar smo si zadali. V svoji kategoriji bi med približno 25 prijavljenimi posadkami rada zasedla uvrstitev med deseterico. Če nama uspe, bo dosežek še toliko slajši, saj sva edina, ki voziva avto s pogonom na zadnji par koles in ki ga poganja motor brez turbinskega polnilnika," pravi Premrl, ki ugotavlja, da je nastop na rallyju za svetovno prvenstvo projekt, ki vzame najmanj desetkrat več časa, kot zahtevajo priprave na dirke za domače prvenstvo.