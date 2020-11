Farah se podaja v resničnostni šov

Štirikratni olimpijski prvak Mo Farah bo za udeležbo v šovu z naslovom I'm A Celebrity ... Get Me Out Of Here! prejel približno 330.000 evrov, tekmoval pa bo proti devetim znanim osebnostim za naslov "kralja oziroma kraljice gradu". Šov, ki bo na televizijski mreži ITV, se bo začel 15. novembra in bo v gradu Gwrych v Walesu, kar je kot posledica omejitev zaradi novega koronavirusa novost, pred tem so se tekmovalci merili v avstralskem pragozdu.

Sedemintridesetletni Farah, ki načrtuje na olimpijskih igrah teči na 10.000 metrov, je dejal, da upa, da bo z udeležbo v šovu pokazal drugačno plat sebe.

'Vem, da bo veliko ljudi presenečenih'

"Oddajo sem spremljal na televiziji in razmišljal, da bi se tudi sam rad izzval in videl, česa sem sposoben. To je glavni razlog, zakaj sem se odločil za to," je dejal v Somaliji rojeni atlet. "Vem, da bo veliko ljudi presenečenih, saj me niso vajeni v takšni vlogi. Povezujejo me s tekom in zmagami, drugačnega pa me ne poznajo,"je še povedal.

Med Farahovimi tekmeci in tekmicami bo tudi paralimpijska prvakinja v metu kopja iz leta 2016 Hollie Arnold. Sicer pa bodo tekmovalce kot običajno čakale številne zahtevne naloge in izzivi, s katerimi si bodo poskušali zagotoviti hrano in pijačo v boju za zmago.