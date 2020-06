FBI: Bubba Wallace ni bil žrtev rasističnih groženj

Wallaceu (na fotografiji) so dirkaški kolegi pred ponedeljkovo dirko v Talladegi izkazali podporo s hojo po stezi in potiskanjem njegovega avtomobila.

Kot poročata francoska in nemška tiskovna agencija, AFP in DPA, zvezni preiskovalci niso ugotovili znakov kaznivega dejanja v dogodku, ki je pretresel svet avtomobilističnega športa v ZDA.

"Po temeljitem pregledu dejstev in dokazov v zvezi s tem dogodkom smo ugotovili, da ni bilo storjeno kaznivo dejanje," sta v izjavi povedala Jay E. Town, tožilec za severno okrožje Alabame, in Johnnie Sharp ml., vodja pisarne FBI v Birminghamu v Alabami. Predstavniki serije NASCAR so v torek izrazili olajšanje, da "Wallace ni bil tarča zločina iz sovraštva."

'Hvaležni smo'

"Cenimo hitro in temeljito preiskavo in hvaležni smo, da smo lahko izvedeli, da to ni bilo naklepno, rasistično dejanje, naperjeno proti Bubbi," so na Twitterju sporočili pri NASCAR. "Še vedno smo v celoti zavezani temu, da bomo vsem, ki radi dirkajo, zagotovili prijazno in vključujoče okolje,"so dodali.

Videoposnetki, ki jih je potrdil NASCAR, so pokazali, da je bila vrv garaži številka 4, ki so jo dodelili ekipi dirkača Wallacea, tam prisotna že oktobra.

"Čeprav je zdaj znano, da je bila vrv v garaži številka 4 tam od lanskega leta, nihče ni mogel vedeti, da bodo Wallaceu prejšnji teden dodelili prav to garažo," so povedali.

Dosegel umik zastav konfederacije

Nedeljsko odkritje zanke, ki je spomnila na temno obdobje rasističnih tolp, ki linčajo temnopolte Američane, je vznemirilo dirkaški svet. To odkritje se je zgodilo le nekaj dni po tem, ko se je Wallace zapeljal v dirkalniku z napisom Black Lives Matter (Življenja temnopoltih štejejo). Wallace je pri NASCAR tudi uspel s pobudo, da na svojih dirkah prepovedo obešanje zastav konfederacije južnjaških držav.

V ponedeljek, ko je več kot ducat agentov FBI opravilo razgovore, se je na dirkališču Talladega v Alabami zgodila parada voznikov in članov posadk, združenih v podporo Wallaceu. Predsednik Nascarja Steve Phelps je novinarjem v ponedeljek povedal, da je organizacija stopila v stik z FBI, potem ko je član Wallaceove ekipe poročal, da so v njegovi garaži odkril zanko. Phelps je nemudoma obsodil dejanje kot zavržno ter napovedal, da bo storilcu ali storilcem trajno prepovedal sodelovanje v tem športu.