FBI in evropske policije preiskujejo 135 teniških igralcev, tudi najboljše

Med vpletenimi je tudi igralec, ki je trenutno uvrščen med prvih trideset na lestvici ATP in je v karieri osvojil že tri turnirje ATP. "Govorimo o armenski stavniški mafiji, ki ima lovke razpredene po vsej Evropi in ki se je zadeve lotila zelo megalomansko," je dejal belgijski državni tožilec Eric Bisschop. Dodal je, da je v preiskavi na stotine majhnih stav, ki pa so v skupnem številu prinesle več tisoč evrov dobička.

ZDF in Die Weltsta govorila tudi z nekdanjih argentinskim igralcem Marcom Trungellitijem, ki je deloval kot ovaduh in ki je bil po njegovih besedah večkrat kontaktiran s strani mafijske združbe. "Med prvih petdeset na svetu je več igralcev, ki sodelujejo pri prirejanju rezultatov. To se dogaja na vseh ravneh turnirjev," je dejal Trungelliti.