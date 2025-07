Febvre slavil v Britaniji, Pancar uvrščen na 11. mesto

V prvi vožnji je Francoz slabše začel in se je moral prebijati v ospredje. Vožnjo je dobil Nizozemec Glenn Coldenhoff, na drugem in tretjem mestu sta končala Belgijec Lucas Coenen in Febvre. Četrti je bil Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je dobil sobotne kvalifikacije, a je po padcu nekaj krogov pred koncem izgubil mesto med prvo trojico.

Peti je bil moštveni sotekmovalec poškodovanega najboljšega slovenskega dirkača Tima Gajserja Španec Ruben Fernandez, le dve mesti za njim pa nekdanji večkratni svetovni prvak Italijan Antonio Cairoli, ki je na tej dirki nastopil s posebnim povabilom tovarniške zasedbe Ducatija.

Pancar, v soboto je bil v kvalifikacijah osmi, je vožnjo začel na 15. mestu, potem pa počasi pridobival in se do cilja prebil že na rob deseterice.

V drugi vožnji je Febvre začel precej bolje in se takoj prebil v vodstvo. Za njim sta vozila Fernandez in Coenen, a brez pravih možnosti, da bi ga prehitela. Ob takšnem razpletu je imel vodilni dirkač sezone tudi zagotovljeno zmago v seštevku dirke.

Tako kot v prvi vožnji je Herlings tudi drugo končal na četrtem mestu, potem ko se ni mogel vmešati v boj za stopničke. Nazadnje je njegov izkupiček zadoščal le za končno peto mesto.

V seštevku dirke je Febvre končal na vrhu s 45 točkami, tri manj je imel drugi Coenen, pri 41 je končal Coldenhoff, ki je kljub le petemu mestu v drugi vožnji zaradi zmage v prvi še ujel zadnjo stopničko na odru. Tik po njim je bil na koncu Fernandez.

Pancar je odvozil v podobnem slogu kot v prvi vožnji; start se mu ni najbolj posrečil in je bil v uvodnih krogih 16., je pa potem nadaljeval bolje in spet pridobival mesta. Nazadnje je tako kot v prvi prišel do 11. mesta, kar je bila potem tudi njegova končna uvrstitev na dirki.

Prednost Febvra v SP se je po prvi vožnji nekoliko zmanjšala, a je zdaj spet pri več kot 30 točkah naskoka. Ima jih 584, Coenen 552, tretji je Coldenhoff s 411, četrti Fernandez s 383.

Pancar je z današnjimi 20 točkami zdaj pri 192 in je eno mesto pridobil, v SP je zdaj 13.

Gajser, ki je izpustil že šesto dirko zaradi poškodbe in okrevanja po operaciji rame, ostaja pri 305 točkah, kar ga zdaj uvršča na deveto mesto.

"V prvi vožnji nisem začel najbolje in potem se je bilo težko prebijati naprej. Ujel sem vodilne, ampak mimo nisem mogel. Nato sem pred drugi vožnjo naredil nekaj sprememb, šel sem na stare nastavitve in je šlo precej bolje," je za prireditelje po četrti zmagi v sezoni dejal Francoz.

Motokrosisti imajo zdaj poletni premor v koledarju za SP, naslednja dirka bo čez tri tedne na Finskem.