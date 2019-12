Federer odslej tudi na spominskih kovancih

"Prvič v zgodovini države bo Swissmint izdal spominski kovanec s sliko živeče osebe. Poleg tega, da je Roger Federer najverjetneje najuspešnejši švicarski posamezni športnik vseh časov, je tudi popoln ambasador Švice," je med drugim sporočila švicarska vlada.

Na voljo bo 95.000 srebrnikov, koliko zlatnikov bodo izdali še ni znano, se je pa ob tem na Twitterju oglasil tudi tretji igralec sveta. "Hvala Švica in Swissmint za to neverjetno čast in privilegij," je zapisal 38-letnik.