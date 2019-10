Federer bo šel na OI: Odločilo je srce

Švicar Roger Federer se je pri 38 letih odločil, da ga olimpijski izzivi še mikajo. Potem ko je zadnje igre v Riu 2016 izpustil zaradi poškodbe kolena, bo Tokio naslednje leto priložnost, da v zbirko dosežkov doda še zlato medaljo. To sicer z iger že ima, a med dvojicami iz Pekinga 2008, štiri leta pozneje v Londonu je bil po porazu s Škotom Andyjem Murrayjem v finalu srebrn med posamezniki. Prvič je na igrah nastopil že leta 2000 v Sydneyju.

"Več tednov sem razmišljal in se posvetoval s svojo ekipo, kaj umestiti med Wimbledon in pred US Open. Nazadnje se je moje srce odločilo za še eno olimpijsko preizkušnjo," je danes ob robu ekshibicijske tekme z Američanom Johnom Isnerjem v Tokiu sporočil Švicar, ki bo ravno ob zaključku iger na Japonskem dopolnil 39 let.